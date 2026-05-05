Ronald Johnson: “Quienes trafiquen armas serán llevados a rendir cuentas”

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, destacó la declaratoria de culpabilidad por parte de un jurado federal texano contra un sujeto ligado al Cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Bobby Brandon Galván, quien tráfico desde Estados Unidos para la organización más de dos decenas de armas de fuego de alto calibre que fueron ocupadas en enfrentamientos contra otros grupos rivales y contra las fuerzas del orden en México.

Este caso refleja el compromiso del presidente Trump de desmantelar los cárteles y detener el flujo de armas que alimentan la violencia. Un hombre vinculado a La Nueva Familia Michoacana traficó 24 rifles estilo AK-47 a México y fue declarado culpable.

Quienes trafiquen armas serán llevados a rendir cuentas. Cada arma que detenemos hace que nuestras naciones sean más seguras. Bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum. Estados Unidos y México están fortaleciendo nuestra seguridad compartida”, subrayó el representante diplomático.

De acuerdo con el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, Bobby Brandon Galván, alias “Pura vida recia”, de 30 años de edad, adquirió entre septiembre de 2023 y abril de 2024, dichas armas para hacérselas llegar a este grupo criminal en la ciudad de Toluca, Estado de México.

La Nueva Familia Michoacana fue designada en febrero de 2025 por el Departamento de Estado, como Organización Terrorista Extranjera y Entidad Terrorista Global Especialmente Designada.

La investigación fue dirigida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y durante el juicio, los líderes de la alianza criminal fueron identificados como Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

En su papel, Galván compraba las armas, intentaba borrar sus números de serie y las transfería a sus cómplices, quienes luego las traficaban a México”.

Galván fue arrestado el 29 de julio de 2025 y acusado formalmente el 20 de agosto de un cargo de conspiración para traficar armas de fuego y un cargo de compra fraudulenta de armas de fuego. Galván es uno de los 26 acusados imputados por cargos que van desde el tráfico de armas de fuego hasta el contrabando de inmigrantes ilegales y el lavado de dinero, informó la fiscalía.

Al ser declarado culpable, el “Pura vida recia” podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión federal por cada uno de los dos cargos. 18 de los procesados se han declarado culpables y esperan sus audiencias de sentencia.

La jueza principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Alia Moses, preside el caso, informó el Departamento de Justicia.

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