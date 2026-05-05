CANAERO reconoce avances en negociaciones aéreas entre México y EU

La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) reconoció los avances en las negociaciones entre autoridades mexicanas y el Departamento de Transporte de Estados Unidos, al considerar que representan un paso importante para recuperar la competitividad de la industria aérea nacional.

En un comunicado, el organismo destacó el trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por los avances alcanzados en el diálogo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

La CANAERO subrayó que estos resultados son producto de un proceso de diálogo constructivo entre ambas naciones, enfocado en tener un beneficio mutuo en el sector aéreo.

De igual manera, reiteró su disposición para colaborar de manera cercana con las autoridades mexicanas, con el objetivo de impulsar los acuerdos alcanzados y generar condiciones que favorezcan la recuperación y fortalecimiento de la industria aérea en el país.

El organismo consideró que avanzar en este tipo de negociaciones es clave para consolidar el desarrollo económico y social de México, al mejorar la conectividad aérea y fortalecer la competitividad del sector.