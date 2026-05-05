Aeroméxico reconoce avances en negociaciones aéreas entre México y EU

La aerolínea Aeroméxico reconoció los avances logrados en las negociaciones entre autoridades mexicanas y el Departamento de Transporte de Estados Unidos, destacando el papel de las dependencias federales en este proceso.

En un comunicado, la empresa mencionó que valora la gestión y el liderazgo de instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), por impulsar un diálogo constructivo que permita fortalecer la relación bilateral en materia aérea.

La aerolínea bandera de México destacó que estos avances son fundamentales para el desarrollo de la industria aérea nacional y para mantener una conectividad eficiente entre ambos países, uno de los mercados más importantes para el sector.

Asimismo, Aeroméxico reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades para concretar acuerdos que permitan ampliar y consolidar su red de rutas, en beneficio de los usuarios.

La compañía destacó que, a lo largo de sus 91 años de trayectoria, ha contribuido a conectar a México con destinos internacionales clave, facilitando el intercambio turístico, comercial y cultural entre regiones.