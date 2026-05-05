‘Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este 5 de mayo la defensa de la soberanía nacional durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Desde el mausoleo del general Ignacio Zaragoza, la mandataria sostuvo que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”.

El acto cívico-militar, realizado en la ciudad de Puebla, incluyó la toma de protesta de bandera a más de 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a más de 800 mujeres voluntarias, en una ceremonia que arrancó alrededor de las 9:20 horas con la presencia de integrantes del gabinete federal y autoridades estatales.

En su intervención, Sheinbaum articuló un discurso que conectó el pasado con el presente.

Nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones y por las traiciones internas”, afirmó, en referencia a episodios como la intervención francesa que dio origen a la Batalla de Puebla.

La presidenta añadió que “somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la Conquista para conservar su derecho a organizarse”, reforzando la idea de una identidad nacional basada en la autodeterminación.

El mensaje incluyó críticas directas a posturas conservadoras.

A los que creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota moral”, sostuvo, elevando el tono político del discurso.

Señales hacia Estados Unidos

En medio de señalamientos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y el crimen organizado, Sheinbaum envió un mensaje directo. “A cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes: el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, afirmó.

Al mismo tiempo, evocó un momento histórico de cooperación bilateral al recordar la relación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln.

El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de los momentos más loables de la relación”, subrayó, en un intento por equilibrar firmeza con diplomacia.

Conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Captura de video

Ceremonia cívico-militar y respaldo institucional

La conmemoración reunió a figuras clave del Gobierno federal, entre ellas el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la fiscal general, Ernestina Godoy.

El evento reafirmó el papel de las fuerzas armadas en la construcción del Estado mexicano, así como su vínculo con la ciudadanía a través del Servicio Militar Nacional, cuyos integrantes se encuentran distribuidos en 168 centros de adiestramiento en todo el país.

Eje del mensaje presidencial

El discurso cerró con una apelación a los valores fundamentales del país.

México es un pueblo que ama su libertad, independencia y soberanía, y estamos dispuestos a defenderla”, afirmó la mandataria. En ese sentido, insistió en que “la libertad y la independencia son justicia y soberanía”.

Sheinbaum también destacó el momento histórico que atraviesa el país. “Vivimos tiempos extraordinarios… el camino siempre está marcado por la honestidad, el amor al pueblo, a la patria, a la independencia, a la libertad y a la soberanía”, concluyó.

En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y presiones externas, el mensaje del 5 de mayo se posiciona como una reafirmación del principio de autodeterminación nacional, un eje que el actual Gobierno busca consolidar tanto en el discurso como en la acción política.

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