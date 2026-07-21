Sheinbaum responde a la DEA: “Tienen muchísimo trabajo por hacer en Estados Unidos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un contundente mensaje a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), al recordarle que la institución tiene “muchísimo” trabajo pendiente en su propio país para combatir al crimen organizado y limpiar sus filas de la corrupción interna.

La declaración surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del administrador de la DEA, Terrance "Terry" Cole, quien emitió una fuerte advertencia asegurando que la agencia perseguirá formalmente a cualquier funcionario gubernamental corrupto que colabore con las organizaciones del narcotráfico.

"Ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo. Muchísimo", sentenció la mandataria federal durante su intervención.

El caso de Nicholas Palmeri: La exigencia de México a la DEA

Para fundamentar su postura, Sheinbaum Pardo cuestionó severamente la falta de transparencia de la DEA respecto a las irregularidades cometidas por sus propios elementos. En particular, la presidenta trajo a colación el caso de Nicholas Palmeri, exjefe de la DEA en México.

Palmeri fue destituido en medio de la polémica por presuntamente sostener reuniones indebidas y asistir a fiestas con abogados defensores de narcotraficantes.

Al respecto, la presidenta exigió explicaciones claras:

"Ya lo dije, pues también ellos que expliquen (...). Esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos. ¿De la DEA? ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos", dijo.

Cooperación bilateral y el freno al tráfico de armas

Sheinbaum fue clara al contrastar las exigencias de Estados Unidos con las responsabilidades compartidas en materia de seguridad fronteriza. Destacó que, si bien la administración mexicana trabaja diariamente para pacificar el país, la relación bilateral exige reciprocidad.

Los puntos clave de la postura del gobierno de México son:

Trabajo interno: México continúa realizando sus labores de seguridad y pacificación territorial sin intervención extranjera indebida.

Exigencia compartida: Se mantiene la disposición a cooperar con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Freno a las armas: México espera que las autoridades estadunidenses hagan su parte y detengan de manera efectiva el flujo ilegal de armas de fuego que cruzan la frontera hacia el sur, dotando de poder de fuego a los cárteles.