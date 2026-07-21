Continúa campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en la Basílica de Guadalupe; invitan a canjear armas de forma anónima

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en la campaña "Sí al Desarme, Sí a la Paz", cuyo módulo permanece instalado en la Basílica de Guadalupe, donde las personas pueden entregar armas de fuego de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales, a cambio de una compensación económica.

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación recordó que esta estrategia forma parte de la política de construcción de paz impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de retirar armas de los hogares, prevenir accidentes y contribuir a disminuir la violencia.

Excélsior

"Continúa el módulo de #SíAlDesarmeSíALaPaz en la #BasílicaDeGuadalupe. Invitamos a la población a llevar sus armas de fuego e intercambiarlas de manera voluntaria y anónima por dinero en efectivo", escribió la funcionaria.

El módulo permanecerá abierto hasta el viernes 24 de julio, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en la Basílica de Guadalupe, ubicada en Fray Juan de Zumárraga número 2, colonia Villa Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Las autoridades subrayaron que el procedimiento es completamente confidencial, ya que no se solicitan datos personales a quienes acuden a entregar un arma, lo que garantiza el anonimato de los participantes. También promueven una cultura de paz entre niñas y niños

La estrategia no sólo contempla el canje de armas de fuego. La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, destacó que el programa también busca fomentar valores de convivencia pacífica entre la infancia mediante el intercambio de juguetes bélicos por materiales educativos.

"También a niñas y niños les cambiamos juguetes bélicos por juguetes didácticos", expresó.

Con esta acción, el Gobierno federal busca desalentar la normalización de la violencia desde edades tempranas y promover el diálogo, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos. Reafirman compromiso con la estrategia nacional de paz

Como parte de las actividades relacionadas con esta política pública, Rosa Icela Rodríguez sostuvo reuniones de trabajo con integrantes de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento a las acciones enfocadas en la construcción de paz y la coordinación institucional.

En imágenes difundidas por la dependencia, la secretaria aparece acompañada por funcionarios y colaboradores de diversas áreas responsables de impulsar las estrategias de prevención de la violencia y fortalecimiento del tejido social.

El programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" forma parte de la estrategia nacional de seguridad basada en la prevención y la participación ciudadana. Además de retirar armas de circulación sin necesidad de iniciar procesos judiciales contra quienes las entregan, la iniciativa busca fortalecer la confianza entre la población y las autoridades, así como reducir los riesgos de accidentes dentro de los hogares.

Rosa Icela Rodríguez reiteró la invitación para que las familias aprovechen la permanencia del módulo en la Basílica de Guadalupe y contribuyan a construir comunidades más seguras mediante el desarme voluntario y el fortalecimiento de una cultura de paz.