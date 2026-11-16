El modelo económico que impulsa México busca que el crecimiento económico vaya acompañado de prosperidad para los habitantes y del resto de las naciones, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum ante los empresarios reunidos en la Cumbre de la APEC que se desarrolla en Shenzhen, China.

En su discurso de poco más de 12 minutos, la titular del Ejecutivo explicó a grandes rasgos en qué consiste el Plan México que impulsa su administración, el cual plantea que el crecimiento del país debe ir acompañado del beneficio económico para sus habitantes a través del incremento del salario y de apoyos económicos que brinda el gobierno.

“México está construyendo su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo. No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión. Venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida”, expuso Sheinbaum en su discurso ante empresarios de la región Asia-Pacífico.

Explicó que México impulsa un modelo económico basado en la rectoría del Estado, pero sin menoscabo de la inversión privada, y destacó que durante su administración se esperan inversiones en infraestructura del orden de los 432 billones de dólares provenientes de la iniciativa privada.

Informó que México es el quinto país en el mundo con la mayor captación de inversión extranjera directa, y a la vez tiene una de las políticas sociales más amplias del mundo con una derrama de más de un billón de pesos en programas sociales, pensiones, becas y programas de empleo temporal.

“En México estamos demostrando que el camino puede ser muy distinto. Los mejores salarios fortalecen el mercado interno. La inversión pública abre oportunidades para la inversión privada. La educación y la ciencia promueven desarrollo y la justicia social fortalece la economía. A eso llamamos prosperidad compartida.

“No hay contradicción entre crecimiento económico y bienestar social. Se necesitan y se fortalecen mutuamente. Esta convicción también define nuestra visión del mundo. En un momento de grandes transformaciones económicas, tenemos que entender que la prosperidad no puede construirse a costa de los demás”, destacó Sheinbaum.

En un discurso de poco más de 12 minutos en Shenzhen, la mandataria expuso ante empresarios cómo el crecimiento y la justicia social avanzan juntos. Especial

Puntualizó que mediante este modelo económico en México el salario mínimo se incrementó en 154 por ciento en los últimos ocho años, 42 millones de personas reciben algún recurso del gobierno federal (un tercio de la población), y más de 17 [millones de] personas han dejado la situación de pobreza y pobreza extrema.

“México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia de una fórmula importada. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia”.

“La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”, recalcó la presidenta de México.

Sheinbaum tendrá este martes, en el curso de la cumbre de la APEC, encuentros bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.