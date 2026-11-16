Buenos días, distinguidos delegados, empresarias y empresarios, líderes de las economías que integran la APEC. Agradezco al gobierno de la República Popular China por la organización y la invitación a este importante evento.

México es el país número 11, de acuerdo con su población. La décimotercera economía mundial y el quinto en producto interno bruto per cápita de los países con más de 100 millones de habitantes.

Pero, sobre todo, somos una nación con una historia milenaria, donde se habla el español, pero también 68 lenguas originarias. Somos orgullosos de nuestro origen, de nuestro presente y, sobre todo, con enorme esperanza en nuestro futuro. México está demostrando que existe otra manera de entender y promover el desarrollo.

Una en la que la fortaleza de una economía no se mide solamente por cuánto produce, sino por el bienestar que genera, donde la inversión se convierte en derechos, la riqueza, en prosperidad compartida y el desarrollo en mejores condiciones de vida para todas y para todos. Estamos construyendo un modelo propio que tiene sus raíces en nuestra historia, nuestra grandeza cultural y la fuerza, el talento y la capacidad de nuestra gente. Esta transformación comenzó en 2018, y en 2024, con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, le dimos una nueva dimensión con el Plan México. Plan México es una visión de nación.

La decisión de convertir nuestras capacidades, recursos, posición estratégica y talento en motores de desarrollo con soberanía y justicia social. Se sustenta en cinco principios: prosperidad compartida, soberanía energética y alimentaria, inversión pública, privada y mixta en infraestructura, incentivos para la inversión privada, basada en las vocaciones productivas de cada región, y responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

Estos principios ya se traducen en resultados. En México, el salario mínimo aumentó 154% en términos reales en los últimos ocho años. 42 millones de personas. El 32% de la población recibe transferencias directas con una inversión histórica de 1 billón de pesos a través del Banco del Bienestar.

El Banco del Pueblo, el más grande del país. Entre otras, destacan universalidad de la pensión de adulto mayor, pensión Mujeres Bienestar por el trabajo de cuidados, becas en los diferentes niveles educativos, apoyo a pequeños productores agrícolas y sembradores para la captura de carbono y la alimentación sustentable.

De acuerdo con recientes estimaciones del Banco Mundial, esto se ha traducido en una cifra histórica. Más de 17 millones de personas han salido de la pobreza desde 2018 hasta el 2026. En concordancia, es el mayor crecimiento de la clase media en toda la historia de nuestro país.

Y mantenemos una de las tasas de desempleo más bajas del mundo. Esto confirma una convicción fundamental. Cuando mejora la vida de las familias, fortalecemos la economía.

Cuando hay bienestar, impulsamos el mercado, el consumo, la inversión y el desarrollo sustentable. Aunado a ello, realizamos una de las mayores apuestas de inversión en infraestructura de toda nuestra historia. Con un modelo público, mixto y privado, sumamente innovador.

Estamos ampliando la generación eléctrica en 32,000 megawatts, con una participación creciente de las energías renovables que representa una inversión de 42 billones de dólares en generación, 17 billones de dólares en transmisión y distribución y 8 billones de dólares en gasoductos. Estamos construyendo cerca de 2,500 kilómetros de trenes de pasajeros y que representan una inversión de 43 billones de dólares. Ello incluye el tren del corredor interoceánico entre el Pacífico y el Golfo de México para mercancías, que ya es el inicio de una alternativa al canal de Panamá.

Modernizamos carreteras y puertos con una inversión de 62 billones de dólares. Ampliamos la infraestructura de agua y saneamiento e impulsamos un programa de vivienda social que contempla 1.8 millones de viviendas nuevas y un total de 12 millones de familias beneficiadas en tan solo seis años. A esto incorporamos inversión en petróleo para mantener la producción para el consumo interno, gas natural y petroquímica.

El Plan México, entonces, contempla en seis años, de 2024 al 2030, una inversión pública, mixta y privada en infraestructura de 432 billones de dólares de inversión. No son palabras aisladas. Estamos transformando las capacidades productivas del país, conectando regiones, acercando mercados, mejorando la logística y generando empleos.

Al mismo tiempo, impulsamos la inversión industrial y de servicios mediante incentivos, certidumbre, simplificación administrativa y nuevos polos de desarrollo vinculados con las vocaciones productivas de cada territorio. Esto nos permite ser la quinta economía en inversión extranjera directa de todo el mundo. Estamos avanzando para que México produzca más y mejor, importe tecnología, incorpore tecnología, genere mayor valor agregado y desarrolle sus propias capacidades industriales y científicas.

Contamos con ingenieras e ingenieros. Estamos entre los cinco países con mayor producción de ingenieros en el mundo. Contamos con universidades públicas, centros de investigación, jóvenes altamente preparados y una sólida tradición industrial.

Tenemos capacidad para participar en las grandes cadenas globales de valor, pero también para innovar y construir industrias estratégicas. Tenemos una posición geográfica privilegiada, una amplia red de tratados comerciales, una economía integrada a los principales mercados del mundo, recursos naturales, infraestructura en expansión y, sobre todo, talento humano de un pueblo trabajador. México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo.

Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia ni una fórmula importada. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia.

Para mejorar las condiciones de vida, estamos transformando el sistema de salud pública en un servicio universal de salud totalmente gratuito y fortaleciendo y ampliando la educación media superior y superior. Tan solo en este año, en el 2026, el número de estudiantes en estos dos niveles educativos aumentó en medio millón de jóvenes. Estamos estableciendo un verdadero Estado de bienestar mientras fortalecemos la inversión pública, privada y mixta, la productividad y el comercio.

El Plan México tiene una visión humanista, la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Durante décadas, se sostuvo que primero debía crecer la riqueza de unos y que con el tiempo sus beneficios llegarían al resto de la sociedad. En México, estamos demostrando que el camino puede ser muy distinto.

Los mejores salarios fortalecen el mercado interno. La inversión pública abre oportunidades para la inversión privada. La educación y la ciencia promueven desarrollo y la justicia social fortalece la economía.

A eso llamamos prosperidad compartida. No hay contradicción entre crecimiento económico y bienestar social. Se necesitan y se fortalecen mutuamente.

Esta convicción también define nuestra visión del mundo. En un momento de grandes transformaciones económicas, tenemos que entender que la prosperidad no puede construirse a costa de los demás. Nuestra historia nos ha legado un principio universal del gran Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz.

Hoy queremos llevar ese principio también al terreno económico. El desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida. En un mundo interconectado, la cooperación, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimiento deben fortalecer las capacidades de todas las economías, de todas las naciones.

El desarrollo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas y para todos. México está construyendo su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo. No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión.

Venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida. Muchas gracias.