Sheinbaum y Xi Jinping abordarán intercambio tecnológico; Seade se incorpora al directorio del FMI

En su primer día en Shenzhen, China, donde participa en la cumbre de la APEC, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que durante su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, abordarán temas relacionados con el intercambio tecnológico, encuentro en el que participarán integrantes de ambos gabinetes.

La mandataria destacó que México y China son países que han desarrollado modelos económicos propios, y defendió el proyecto económico mexicano, al que denominó Plan México, como una estrategia que coloca a las personas en el centro del desarrollo.

No hay otro país en el mundo que tenga un modelo propio. Bueno, China quizá tiene su modelo propio. Pero sostenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo, que es la gente, es una economía basada en las personas”, puntualizó.

En su primer día de actividades en territorio chino, Sheinbaum también sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana que reside en ese país, a quienes reconoció por las aportaciones que realizan desde el extranjero y llamó a mantener los vínculos con México.

La reunión se llevó a cabo en un restaurante mexicano, donde la presidenta escuchó las experiencias de los connacionales que han decidido establecerse en China.

Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que han decidido vivir su vida acá, pues que estemos en contacto, que no se pierdan, que busquemos la manera de que sigan en contacto con México, no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí puede ayudarnos en nuestro país”, expresó al término del encuentro.

Asimismo, informó que Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitó reunirse con ella durante su estancia en Shenzhen.

Jesús Seade al Fondo Monetario Internacional

Por otra parte, Sheinbaum Pardo anunció la incorporación de Jesús Seade, actual embajador de México en China, al directorio del Fondo Monetario Internacional, donde ocupará una de las 24 direcciones ejecutivas del organismo.

El propio Seade explicó que desde esa posición representará a México y a otros ocho países, entre ellos España, Venezuela, Colombia y naciones de Centroamérica.

El Fondo Monetario arriba tiene un directorio como cualquier empresa grande. Yo soy miembro del directorio, hay 24 directores ejecutivos y yo represento a México y ocho países”, detalló.

Para su participación en la cumbre de la APEC, la presidenta está acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; de Ciencia, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich; de Energía, Luz Elena González, y de Turismo, Josefina González.