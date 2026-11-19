Jorge Sanabria, productor de aguacate que había sido privado de la libertad mientras trabajaba en una huerta, fue localizado sin vida en un predio agrícola de la comunidad de Santa Ana Zirosto, municipio de Uruapan, Michoacán.

El productor fue visto por última ocasión con vida, el miércoles 18 de noviembre. Tras su desaparición, habitantes y productores de la región bloquearon la carretera Uruapan–Los Reyes para exigir a las autoridades que lo localizaran.

Luego de confirmarse el hallazgo, los pobladores exigen que se esclarezca el homicidio y que los responsables sean llevados ante la justicia.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen.

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