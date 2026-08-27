El Tribunal Electoral le roba a Somos México 18 meses de identidad

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, apéndice del partido en el poder, resolvió ayer modificar el nombre, emblema y el color de Somos México, partido de reciente registro, opositor al régimen.

El argumento de los magistrados es que “genera un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva”. El nuevo partido deberá acatar el fallo antes del 31 de agosto próximo o de lo contrario perderá el registro. “Es un atropello jurídico”, dice el comunicado que dio a conocer Somos México.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de ese partido, nos adelantó la posibilidad de que el partido se llame Somos. No es definitivo. El nombre, emblema y color se dará a conocer mañana, a las 10 am, en el patio del INE.

“Esto es un reflejo de los tiempos autoritarios que vivimos. Lo veo como un abuso”, nos dijo Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México ante el INE.

No está de más decir que de los cinco magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, sólo uno votó en contra del fallo: Reyes Rodríguez.

* Enrique Inzunza regresa al Senado sólo por el fuero. Lo necesita más que nunca. El vuelco que tomó el caso Rocha Moya lo deja muy vulnerable. Ya no cuenta con la protección de Palacio Nacional. Lo persigue la acusación de nexos con el narco que le hace EU. Por si fuera poco, es investigado por la FGR. Su decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena es señal inequívoca del declive del “rochismo”. Cuando vuelva a su escaño enfrentará el repudio de los suyos, pero también las críticas de la oposición.

Las “pruebas” que exige la titular del Poder Ejecutivo las ha dado ella misma con su atinado manejo de la crisis provocada por el abortado regreso de Rocha Moya a la gubernatura. Su claro deslinde del gobernador con licencia refleja que la Presidenta sabe más de lo que admite.

El Congreso local eligió como interina a Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación y Cultura con Rocha Moya, gobernará 14 meses. A pesar de ese antecedente, morenistas confrontados con Rocha le dan el beneficio de la duda. Gerardo Vargas, exalcalde “antirocha” de Ahome, subió a su cuenta de Facebook un elogioso mensaje sobre la gobernadora interina: “Reconozco en Graciela Domínguez a una mujer íntegra, capaz, y de profundo compromiso social”, escribió.

En la carta que dio a conocer su renuncia, Inzunza dice que regresa como legislador independiente, al tiempo que retoma la gastada tesis de la conspiración contra López Obrador. “No se necesita mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida”, escribió.

¿Y la Presidenta qué?

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, reveló que platicó con Inzunza antes de que hiciera oficial su renuncia a ese grupo parlamentario.

Se le hizo la propuesta de pedir licencia, pero la rechazó. “Es una decisión personal que se respeta”, puntualizó.

—¿Cómo va a afectar esa decisión en el tema de la mayoría calificada?, le preguntaron a Mier.

—Eso ya lo iremos analizando cuando se presenten las iniciativas. El grupo parlamentario tiene que estar unido, respaldando a la Presidenta de la República… “No nos vamos a distraer”, puntualizó.

* Siguen los destapes anticipados de los candidatos a gobernadores de Morena en las narices del INE, apéndice del oficialismo. Los llaman coordinadores estales de la Defensa de la Transformación para sacar la vuelta a la ley. Santiago Nieto será el abanderado guinda en la elección de gobernador en Querétaro, y la senadora con licencia, Imelda Castro, en Sinaloa. El primero parte en desventaja. No hay encuesta que lo ponga a la cabeza en la intención de voto en esa entidad gobernada por el PAN. La segunda encabeza las preferencias electorales en Sinaloa, un estado en llamas por la guerra en el seno del Cártel de Sinaloa, y una crisis política sin precedentes por el caso Rocha Moya.

Estos destapes morenos se suman a los de Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez, en Campeche, y Rosa María Bayardo, en Colima. Van tres mujeres y un hombre. Morena adelantó que postulará nueve mujeres y un hombre en los 17 estados donde habrá elecciones de gobernador el año que entra.

* Al interior del Tribunal de Disciplina Judicial se comenta el caso de Karla N, una joven que se atrevió a denunciar hostigamiento sexual y laboral por parte de Vladimir Véjar, colaborador de la magistrada Celia Maya. Eso le costó que le bajaran en salario, primero, y que la corrieran después. La denuncia se encuentra radicada en la Contraloría del Órgano de Administración Judicial, pero lejos de garantizar un entorno libre de hostigamiento, el TDJ optó por castigar a la agredida, alegando “vencimiento del nombramiento”.