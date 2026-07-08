Sheinbaum califica de indignantes las declaraciones de presentador argentino

Como indignante calificó la presidenta Claudia Sheinbaum las declaraciones de un presentador argentino, quien denostó abiertamente a México y a los mexicanos tras el juego contra Inglaterra.

En la rueda de prensa, la titular del Ejecutivo destacó que solo simpatizan con el presentador argentino Eduardo Feinmann quienes pertenecen a la derecha y la extrema derecha en México.

“Lo interesante de esto no es solamente la indignante declaración de este personaje frente al pueblo de México, lo que piensa de lo que somos las y los mexicanos, sino sus amistades, los que lo levantan, los que se toman fotos con él, los que lo retuitean (...) pues es la derecha mexicana”, puntualizó Sheinbaum.

Tras la derrota de México contra Inglaterra el martes pasado, Feinmann dijo detestar a los mexicanos y aseguró que les tienen envidia a los argentinos en todos los ámbitos.