Presentan en Toluca billete de Lotería Nacional conmemorativo del Día Mundial del Perro

En un acto oficial celebrado en el Palacio de Gobierno del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentaron formalmente el billete del Sorteo Mayor número 4021. Esta edición especial conmemora el Día Mundial del Perro, una efeméride ambiental y social orientada a promover el bienestar animal, la adopción responsable y la erradicación del maltrato hacia los seres sintientes.

El sorteo conmemorativo se llevará a cabo el próximo martes 21 de julio, fecha exacta en la que se celebra a nivel global a los caninos. Para esta emisión especial, las autoridades informaron que la Lotería Nacional imprimió un total de 3 millones 600 mil cachitos, los cuales ya se encuentran distribuidos en los puntos de venta de todo el país. Los datos duros financieros de este sorteo especifican que cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos distribuidos en tres series, así como una bolsa total repartible de 66 millones de pesos en premios.

Durante la develación del billete, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la iniciativa de la institución civil por elegir a la entidad mexiquense como sede del evento y detalló que las imágenes impresas corresponden a animales rescatados de situaciones vulnerables. La mandataria estatal enfatizó que el billete "es una invitación a reflexionar sobre el trato hacia los seres sintientes y una oportunidad para cambiar su suerte. Y si la fortuna nos sonríe, también cambiar sus vidas, porque cuando compartimos un poquito de lo que la vida nos da, esa generosidad siempre regresa multiplicada".

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó la importancia de elevar el bienestar animal al servicio público. En su discurso, puntualizó el valor del billete en el núcleo familiar, manifestando el deseo de "que cuando este billete llegue a millones de hogares, también recuerde que una sociedad se hace más grande cuando aprende a cuidar toda forma de vida". De igual forma, Salomón recordó que bajo la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el país alcanzó un logro histórico al reconocer constitucionalmente a los animales como seres sintientes.

Al evento institucional también asistieron funcionarios clave de la administración estatal, entre ellos Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Alhely Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Alma Diana Tapia Maya, titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, junto con representantes de diversas organizaciones de activistas y ambientalistas dedicados a la protección canina de la región.