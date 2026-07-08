Defensa abate en Culiacán a “El Texas”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

Elementos del Ejército Mexicano abatieron a Cristhian Guadalupe “N”, alias “El Texas”, identificado como jefe de plaza de una célula de Los Chapitos y principal generador de violencia, durante un enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de ‘Los Chapitos’, generadora de violencia en la entidad.

“Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘El Texas’, identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”, detalló García Harfuch.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario federal indicó que en la acción fueron detenidas cuatro personas, a quienes se les aseguraron armas largas y otros objetos delictivos.

“Además, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

“Este resultado se suma a las detenciones recientes de operadores relevantes del Cártel del Pacífico, realizadas por @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, autoridades de Sinaloa y @FGRMexico”, indicó el titular de la SSPC, García Harfuch.

Los detalles del operativo residencial y la guerra interna

Tras los reportes iniciales, se detalló que el capo abatido respondía al nombre de Cristhian Guadalupe Pérez, de 36 años de edad, alias “El Texas” o “El 01”, considerado una pieza clave para los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ya que era la persona encargada de coordinar la ofensiva armada contra la facción de “Los Mayos” en la zona centro del estado.

El operativo se realizó el martes por la noche en una torre de condominios ubicada en el sector Humaya, donde fueron detenidos los otros cuatro hombres cercanos al líder criminal. Aunque las autoridades no habían reportado inicialmente ninguna persona sin vida, las investigaciones de campo confirmaron el deceso tras el fuego cruzado.

Especial

De acuerdo con la versión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, elementos militares y de la policía local fueron alertados sobre la presencia de hombres armados en la torre de condominios Paralela Parque Residencial, trasladándose inmediatamente a la zona.

“Al ingresar al estacionamiento del inmueble, los elementos de seguridad detectaron la presencia de civiles armados, quienes, al percatarse de la presencia de la autoridad, abordaron dos vehículos e intentaron huir; acción que fue impedida por las fuerzas del orden”, informó la dependencia.

Aseguramiento de armamento pesado y droga

En el sitio de la captura, a los cuatro civiles les fue asegurado un arsenal de alto poder que consta de:

Una ametralladora calibre 5.56x45 mm.

Seis fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm.

Un fusil AR-15 calibre 5.56x45 mm.

42 cargadores y 2 granadas de mano de fragmentación.

Dos cintas eslabonadas calibre 5.56x45 mm y dos cintas calibre .50.

3,461 cartuchos útiles (incluyendo 91 piezas de calibre .50 antiblindaje).

Cuatro chalecos tácticos y seis placas balísticas.

Asimismo, en el inmueble se aseguraron dos vehículos sin reporte de robo y al menos 100 dosis de cocaína con un peso aproximado de 50 gramos.

Se sabe que luego de la detención de estas cuatro personas en el área del estacionamiento, las autoridades ingresaron a inspeccionar el inmueble; fue en ese momento cuando fueron atacados a balazos por “El Texas”, quien permanecía atrincherado dentro de uno de los departamentos. Al repeler la agresión, el personal militar logró abatirlo e implementó un estricto cerco de seguridad perimetral.