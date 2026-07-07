Argentino desató la polémica contra mexicanos: ‘detestables esos tipos’

Eduardo Feinmann, periodista argentino, desató la polémica contra los aficionados mexicanos al llamarlos detestables, luego de la derrota que sufrieron los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre a costa de Inglaterra en los Octavos de final del Mundial 2026.

En el noticiero en vivo, el comunicador fue cuestionado sobre que, si quería que perdiera México y el Feinmann lanzó varias palabras que despertaron la polémica. Una de las más graves es que utilizó un “detestables” y señaló que los mexicanos le tienen envidia a los argentinos, no sólo en el futbol y en este deporte consideró que “son de madera”.

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“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ahorita ese, se lo pueden meter… Detestables esos tipos La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo, nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da, y menos en el futbol, la verdad son de madera”, expresó en vivo.

El conductor de radio y televisión argentino se ha caracterizado por su estilo de confrontar varias situaciones, además de opinar sobre diferentes temas.

El periodista Eduardo Feinmann consideró que los mexicanos le tienen envidia a los argentinos Héctor López Ramírez

Sus comentarios originaron una serie de comentarios en contra de varios aficionados, quienes se expresaron en redes sociales para expresarse.

“Tener una audiencia grande y usarla para difundir odio y envidia habla solamente de ti. Saludos desde México, el pueblo más gentil del mundo”, “Queda claro que si no hablan de México no son nada”.

¿QUIÉN ES EDUARDO FEINMANN?

Es abogado, periodista y Analista Político. Es conductor de dos medios argentinos.