Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, queda en prisión preventiva justificada

La jueza penal de Morelos, Consuelo Adriana Correa Ortiz, dictó medida cautelar de prisión preventiva justificada para el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien deberá comparecer ante este juzgado a las 8 de la mañana del próximo lunes 13 de julio, a fin de desahogar la audiencia de imputación de delitos en su contra

Los dos hechos relevantes que logró acreditar la Fiscalía de Morelos, son una herida que el imputado le causó a su víctima María Felicia Jiménez Lavie en el brazo izquierdo, tras enterrarle un bolígrafo, lo que ocurrió apenas dos años después de que se casaron; la agresión ocurrió en un domicilio de la comunidad de Chamilpa, de Cuernavaca, propiedad del exdirector de Pemex y donde no fue localizado.

El segundo fue en el municipio de Temixco, dentro del exclusivo fraccionamiento Country Club, donde se grabó el vídeo que se viralizó el pasado 25 de marzo del 2026, donde golpea a María Felicia frente a su hijo de seis años por varios minutos, lo cual quedó registrado en los vídeos que corrieron en varias plataformas digitales que ya fueron revisadas por peritos en la materia.

La incomodidad en el rostro del exdirector se hizo evidente al final de la audiencia, tras tres horas en las que su defensa no logró atajar ninguna de las acusaciones en su contra y la final sólo le quedó pedir a la juez una lista de medicamentos que diariamente consume; en respuesta, la jueza le indicó que daba 24 horas a las autoridades penitenciarias para que sea atendido por sus padecimientos, ya que no había ningún familiar en la sala que pudiera convalidar su petición y tener a la mano sus medicinas.

La jueza argumentó que el peritaje de la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre un riesgo de sustracción de la justicia, obstaculización y daño a la víctima, es leve, pero real y que la Fiscalía de Morelos acreditó que todos esos riesgos son posibles que se ejecuten.

Agregó que el imputado intentó borrar los vídeos y días después de la última agresión amenazó a la víctima con hablar a sus contactos políticos, para que fuera deportada a Cuba, por su calidad migratoria de migrante y le quitaría la custodia de su hijo; además, pediría que la despidieran de sus trabajos en la UNAM y en el Colegio Militar, lo que establece el uso de su poder institucional para causar daño a la víctima.

En los dictámenes sobre el daño causado a la víctima se establece un cuadro de indefensión aprensiva, que se debe a la violencia patrimonial, física, económica, sicológica y simbólica que hizo en contra de María Felicia.

Víctor Manuel Solis, abogado de la víctima, consideró al salir de la audiencia que de las 14 medidas cautelares posibles, se eligió la más "severa" y consideró que es "injusta y desproporcionada"; también acusó a la Fiscalía de Morelos de tener una conducta "persecutoria e inquisitoria" contra el exfuncionario federal.