Sheinbaum felicitará a Abelardo de la Espriella por su victoria en Colombia; espera resultado en Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí felicitará al candidato ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella, de corte de derecha. La mandataria dijo que más allá de la filiación política de Espriella, se debe mantener la colaboración con el gobierno de Colombia así como la cercanía entre la población de ambos países.

“Bueno, eh obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia. Más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos de todos los países del mundo”, puntualizó Sheinbaum.

Sheinbaum espera mejorar relaciones con Perú

La presidenta dijo que también se espera mejorar las relaciones con Perú, donde Keiko Fujimori, también de corte de derecha, se perfila como ganadora de los comicios en ese país, donde el recuento de votos le da una ventaja irreversible.

“Y en Perú también así está muy cerrada, pero qué bueno de la candidata (Keiko Fujimori) que hable de fortalecer la relación con México y nosotros siempre porque es importante, lo vamos a defender siempre”, destacó la presidenta.

Planteó que los gobiernos deben permanecer cercanos a la población para mantener a la izquierda al frente de los estados, y evitar la victoria de la derecha.

“Pienso que son dos temas, ¿no? Uno es y por eso mi llamado permanente a que tenemos que discutir esto en México es el tema de la influencia de grupos internacionales de derecha que se organizan para utilizar las redes sociales con noticias falsas. Esto tiene que revisarse en México necesariamente.

“Pero otra parte muy importante tiene que ver con la organización del pueblo, de los pueblos. La defensa de sus derechos”, consideró Sheinbaum.