Abelardo de la Espriella proclama una “nueva era” tras ganar en Colombia

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, celebró este domingo el inicio de una "nueva era" en el país tras derrotar en el balotaje más cerrado de la historia al candidato de la izquierda, que gobernaba por primera vez.

El jurista, de 47 años y sin experiencia política, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia de la última década.

Respaldado por Donald Trump, su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali, donde quemaron banderas de Estados Unidos.

Detrás de una urna de cristal antibalas, el abogado celebró el inicio de una "nueva historia para la nación".

"Empieza una nueva era, un cambio de norte, la patria milagro", dijo en Barranquilla durante su primer discurso ante miles de simpatizantes.

El conteo preliminar oficial lo da como ganador con el 49.6 por ciento de los votos, por encima de Cepeda, que logró 48.7 por ciento.

De la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadunidense, venció a la izquierda, que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados.

AFP

"A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó", agregó el abogado, quien gobernará hasta 2030 y se hace llamar "El Tigre".

Trump

Cepeda aseguró que no aceptará la derrota antes del escrutinio final, que tomará algunos días, y que impugnará 33 mil mesas electorales, con lo que aspira a revertir el resultado.

"No vamos a apoyar este gobierno", dijo a la AFP Brandon, un estudiante de 19 años que salió a protestar a las calles en Bogotá. "No me representa como joven. Vamos a ver muchas más manifestaciones", agregó.

De la Espriella aseguró que el presidente de Estados Unidos le manifestó "su apoyo" en una llamada.

Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje "¡Ganó, GRANDE!", acompañado de una fotografía del mandatario electo.

El discurso de De la Espriella en favor de Washington, las fuerzas del orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región, como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

Colombia se suma a una alianza de países de la región cercanos a Trump, junto con Chile y Ecuador.

Simpatizantes del candidato presidencial colombiano del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, celebran tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el monumento Ventana al Mundo en Barranquilla, Colombia. AFP

"Muy nervioso"

De la Espriella es blanco de críticas por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos, así como por representar como abogado a paramilitares y narcotraficantes.

En entrevista con la AFP, el presidente electo dijo que buscará el respaldo de Estados Unidos e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Además, obtuvo respaldo como "enemigo acérrimo" de la izquierda ante los pocos avances de las negociaciones con las mafias y en un contexto de tensas relaciones con Washington.

La ley colombiana no permite la reelección y Petro eligió como posible sucesor a Cepeda, un defensor de derechos humanos de 63 años que apostaba por fortalecer los programas sociales dirigidos a poblaciones pobres y marginadas en uno de los países más desiguales del mundo.

"Estoy muy nervioso porque me preocupa mucho lo que pueda hacer Abelardo (...) hasta dónde pueda llegar su sed de poder", dijo entre lágrimas Santiago Galindo, un banquero de 40 años en Bogotá.

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña estuvo marcada por la violencia de grupos armados, con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

Simpatizantes del candidato presidencial colombiano del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, esperan los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el monumento Ventana al Mundo en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. AFP

Contra las mafias

El jurista se opone a la llamada "paz total", con la que Petro aspiraba a poner fin a décadas de conflicto armado mediante el diálogo con bandas criminales del narcotráfico y con las guerrillas.

Expertos advierten que sus promesas de ofensiva militar pueden generar una nueva espiral de violencia.

"Había muchos paños de agua tibia y no había acciones. Llegó el momento de demostrar que el Tigre es el presidente de Colombia. Ya es hora de tomar acciones concretas y esas son las que propone De la Espriella", dijo Ricardo Jerez, un empresario de 59 años en Barranquilla.

Con saludo militar, De la Espriella presume su faceta de cantante y su vida de lujos en Italia.

"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque", pero también encarna un modelo aspiracional del "empresario que construyó su fortuna", dijo Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo mediante fracking, reducir en 40 por ciento el tamaño del Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.

También propone revisar la permanencia de Colombia en organismos internacionales como la ONU y la OEA.