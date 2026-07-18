Presidenta entrega más de 200 viviendas en Cancún, Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 240 viviendas en Cancún, así como de 457 constancias de finiquito a créditos impagables, como parte del programa de Vivienda.

La jefa del Ejecutivo entregó las viviendas en el fraccionamiento del Infonavit Arcos Paraíso en Cancún.

¿Qué quiere uno? Un empleo donde pueda ganar bien; una vivienda, que los hijos vayan a la escuela, que estén a gusto; un acceso a la salud, donde si uno se enferma puede ir de manera gratuita a poderse atender y tener alegría y felicidad, eso es lo que uno quiere para su familia y para sus hijos. Y eso es en lo que nosotros creemos y pensamos que los gobiernos deben ser facilitadores para la felicidad del pueblo, así de sencillo”, afirmó.

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La mandataria federal reiteró que la meta de su gobierno es la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país, mientras que, por la reestructuración de créditos impagables, se ha beneficiado a cinco millones de familias.

En su intervención, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que hoy se tiene un avance del 42 por ciento en la meta sexenal del Infonavit para construcción de vivienda, con 437 conjuntos habitacionales aprobados que representan 508 mil viviendas nuevas.

En Quintana Roo destacó que fueron 193 mil reestructuras de créditos impagables, que se realizaron en diciembre del año pasado.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, resaltó que en Quintana Roo la meta total es de 76 mil 200 nuevas viviendas, de las cuales ya se tienen contratadas más de 57 mil, lo que representa un avance del 70 por ciento.