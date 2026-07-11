Programa de vivienda beneficiará a 11.5 millones de familias

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su sexenio se beneficiará a 11.5 millones de familias con el derecho a la vivienda, a través de la construcción de 1.8 millones de viviendas del programa de Vivienda para el Bienestar.

Al encabezar el programa de Vivienda para el Bienestar, en Durango, la jefa del Ejecutivo indicó que también se entregan 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda, el otorgamiento de un millón de escrituras y de 1.8 millones de créditos para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, así como la reestructuración de 5.1 millones de créditos impagables.

Antes había gobiernos que quitaban y ahora somos gobiernos que le damos al pueblo. Fíjense, del programa de Vivienda para el Bienestar, van a ser un millón 800 mil viviendas en todo el país, con una diferencia, también, de lo que se hacía antes y lo que hacemos ahora, porque antes construyeron casas de 40 metros cuadrados, alejadas del lugar donde se trabajaba, de donde había escuelas, hospitales, sin servicios, se llegaron a entregar casas sin agua, sin drenaje, sin luz.

Foto: Especial

De hecho, todavía estamos trabajando para que muchas viviendas que se abandonaron por esa razón puedan ser entregadas a quien las habita, resolviendo obviamente los problemas de deuda o recuperándolas”, informó desde el conjunto habitacional Casablanca, donde se entregaron 48 viviendas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en conjunto con el gobierno municipal y estatal, el gobierno de México apoyará para arreglar todo el drenaje de Gómez Palacio.

La mandataria federal destacó que en su gobierno se van a construir un millón 800 mil viviendas, pero en lugar de ser espacios de 40 metros cuadrados, la visión de vivienda de su gobierno es que sean espacios de mínimo 60 metros cuadrados y con accesibilidad.

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Bueno, esto es distinto. Como mínimo 60 metros cuadrados deben de tener todos los servicios y debe haber transporte para poder llegar al lugar donde se trabaja, a la escuela, a centros de salud. Esa es la diferencia, 1.8 millones de viviendas. ¿Para quién? Para quien gana menos de dos salarios mínimos”, destacó.

Sheinbaum Pardo aseguró que el objetivo de acceso a la vivienda es que las familias puedan realizar pagos menores que muchas veces se hace cuando se renta un domicilio.

En su intervención, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta en Durango es la construcción de 25 mil viviendas, con una inversión de más de 15 mil millones de pesos. Detalló que a nivel nacional, al Infonavit le corresponde la construcción de 1.2 millones de casas, de las cuales ya se tienen 500 mil, lo que representa el 40 por ciento de avance de la meta nacional.