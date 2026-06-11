Sheinbaum anuncia que irán directo con bases magisteriales para conocer peticiones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que irán con las bases magisteriales para conocer sus opiniones y peticiones al considerar que no siempre les llegan las propuestas del gobierno.

En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo señaló que en las mesas de negociación con la CNTE los docentes disidentes han solicitado un modelo de promoción de carrera que permitiría volver a malas prácticas.

Señaló que el gobierno ofrece las pensiones para el bienestar y aseguró que no habrá represión hacia los maestros.

“Tenemos que seguir avanzando. Entonces nuestra decisión es ir con las bases, es ir con los maestros y las maestras. Porque se ha dado muchas alternativas en mucho la reforma del 2007 a las pensiones ya no existe, porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar y están otras acciones que vamos a desarrollar nosotros, independientemente del diálogo con la CNTE, porque es para el bienestar de las maestras y los maestros”, afirmó.