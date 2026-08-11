Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum impulsan el rescate de Cajeme con obras viales y vivienda

En una acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció una inversión histórica superior a los 11 mil 100 millones de pesos destinada a transformar la infraestructura, seguridad, movilidad y programas sociales del municipio de Cajeme, con el fin de superar rezagos urbanos acumulados.

De acuerdo con los datos presentados por el mandatario estatal, quien estuvo acompañado por la alcaldesa Claudia Fabiola Santacruz Avilés, en materia de infraestructura urbana se ejercen 710 millones de pesos para rehabilitar 1.3 millones de metros cuadrados de vialidades y construir 28 mil metros lineales de infraestructura hidrosanitaria.

A esta cifra se suman 79.3 millones de pesos para la perforación de cuatro pozos, obras de alcantarillado y colectores sanitarios, así como 123.9 millones de pesos para la renovación integral de espacios públicos como el Parque Ostimuri y el Foro Nainari.

"Ciudad Obregón fue un ejemplo de desarrollo urbano a nivel nacional en los 80, pero recibimos una infraestructura urbana sumamente deteriorada. La inversión en Cajeme en estos cinco años es de 11 mil 100 millones de pesos", subrayó el jefe del Ejecutivo estatal al destacar el impacto de los recursos destinados al rescate de la demarcación.

En el rubro social y educativo, la administración estatal ha invertido 374 millones de pesos en becas para más de 73 mil estudiantes, además de 34 millones de pesos para infraestructura educativa.

Por su parte, la política de vivienda contempla proyectar más de 9 mil millones de pesos para la edificación de 16 mil acciones habitacionales, manteniendo actualmente en ejecución 752 casas en coordinación con Infonavit.

Para fortalecer la seguridad y la paz social, se han canalizado 127 millones de pesos dirigidos al mejoramiento salarial de los elementos policiales y al refuerzo de operativos de protección ciudadana.

Asimismo, la estrategia de movilidad incluyó la incorporación de 81 nuevas unidades de transporte con aire acondicionado y la reapertura de rutas para mejorar los traslados de la población. Con este despliegue de recursos, el gobierno de Sonora busca reimpulsar el desarrollo productivo y la calidad de vida de las familias cajemenses.