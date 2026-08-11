Tras sismo en Colombia, más de 200 mexicanos solicitaron apoyo en embajada 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta este martes ha atendido, a través de su embajada en Colombia, 120 llamadas en su teléfono de emergencia, mediante las cuales 213 mexicanos han solicitado apoyo o asistencia consular a raíz del sismo registrado el pasado lunes por la mañana.

Aclaró que hasta ahora no ha recibido notificación alguna sobre el fallecimiento de personas de origen mexicano debido a la tragedia.

Destacó que la representación diplomática en Bogotá brinda orientación a las y los connacionales para su salida del país, gestiona apoyo con distintas aerolíneas, coordina la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales, y mantiene contacto permanente con todas las personas que han solicitado asistencia.

La dependencia explicó que, ante las restricciones de movilidad en algunas localidades como Armenia, Cali y Pereira, la Embajada permanece brindando atención a los connacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellos un equipo de fútbol infantil Leyendas Obeliz FC de Tijuana, Baja California, y otros grupos que también están en territorio colombiano, con quienes se mantiene contacto y se da acompañamiento permanente.

Debido a que varias carreteras sufrieron afectaciones y no son transitables, se espera contar con más información en el transcurso del día para tener mayor claridad sobre sus traslados, con miras a programar su salida de Colombia en vuelos previstos en los próximos días con destino a nuestro país”.

El Gobierno de México mantiene comunicación al más alto nivel con el Gobierno de Colombia en torno a la posible ayuda humanitaria, equipos de rescate u otro tipo de apoyo que pudiera requerirse por parte de nuestro país.

De vuelta a casa

El equipo infantil de fútbol de salón de Tijuana, Obeliz FC, que tras el sismo en Colombia habría quedado varado en Armenia, tras ganar el Internacional Futsal Kids, está por regresar en las próximas horas a México, gracias al compromiso del Gobierno de México y de Baja California para apoyarlos.

En un video difundido por la cancillería, el profesor Juan León informó desde la embajada de México en Bogotá que platicó con el canciller Roberto Velasco Álvarez, quien se comprometió a encabezar las gestiones para poder traerlos de vuelta a México, lo más pronto posible.

Tenemos el soporte de que no nos van a dejar solos, nos van a estar apoyando. Lo más claro que nos dijo fue que esto va a terminar hasta que todos estemos reunidos con nuestros familiares en nuestros hogares. Se van a gestionar algunos vuelos que tenemos pendientes, se nos va ayudar con eso”, explicó.

Previo a esta reunión, el equipo, cuya delegación está compuesta por 35 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y familiares, informó, a través de su cuenta en Facebook, que luego de la solicitud de apoyo para poder salir de Armenia, el lunes por la noche se comunicaron funcionarios del gobierno de Baja California para ofrecerles su respaldo.

Gracias por el apoyo y por ayudarnos a compartir y difundir. Ya se contactó el gobierno de Baja California, por parte de la gobernadora Marina del Pilar. Actualmente nos encontramos viajando vía terrestre de Armenia de Quindio para Bogotá, Colombia esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”, agregaron.

También, tres de los jugadores, menores de 15 años: Tavo, Jaden y Chucky se unieron al llamado, a través de otro video subido a sus redes: