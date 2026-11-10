Sheinbaum viajará a China acompañada de cuatro integrantes de su gabinete; ¿quiénes son?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajará a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La mandataria confirmó que estará acompañada por los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Ciencia.

Al responder sobre la integración de la delegación mexicana que viajará al país asiático, Sheinbaum detalló que participarán los responsables de cuatro dependencias federales.

Va el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, va la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, y va la secretaria de Ciencia también, Rosaura Ruiz”, explicó.

Aunque la presidenta no mencionó directamente los nombres de los titulares de Relaciones Exteriores y Economía, actualmente esas dependencias están encabezadas por Roberto Velasco y Marcelo Ebrard, respectivamente.

¿Quiénes integran la comitiva de Sheinbaum a China?

La delegación estará conformada por funcionarios de áreas estratégicas para la política exterior, las relaciones comerciales, el medio ambiente y el desarrollo científico de México.

Relaciones Exteriores: Roberto Velasco, quien asumió la titularidad de la dependencia en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.

Roberto Velasco, quien asumió la titularidad de la dependencia en sustitución de Juan Ramón de la Fuente. Economía: Marcelo Ebrard Casaubón, responsable de encabezar las conversaciones comerciales de México con China.

Medio Ambiente: Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ciencia: Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

La participación de estos funcionarios apunta a que la visita no estará limitada a los encuentros diplomáticos, sino que también contempla asuntos comerciales, ambientales y de cooperación científica.

¿Qué actividades tiene previstas la presidenta?

La jefa de Estado tiene previsto viajar del 15 al 20 de noviembre para participar en la Cumbre de Líderes Económicos de APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

Entre las actividades contempladas se encuentra una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. Sheinbaum también manifestó su interés en sostener un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que asista a la cumbre.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación sobre la participación del mandatario estadounidense. Durante la ausencia de la presidenta, las conferencias matutinas serán encabezadas por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

Cabe señalar que hasta ahora, el gobierno mexicano no ha dado a conocer el programa detallado de actividades de cada integrante de la delegación. Por ello, los temas comerciales y de cooperación no han sido dados a conocer de manera formal.