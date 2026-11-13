Sheinbaum afirma que becas para estudiantes permiten tener un mejor país

La presidenta Claudia Shienbaum aseguró que las Becas para el Bienestar "hacen de México un mejor país", por lo que en 2027 se les destinará un presupuesto de más de 190 mil millones de pesos.

Desde San Martín Texmelucan, Puebla, la jefa del Ejecutivo aseguró que en ningún otro país del mundo todos los estudiantes son becados.

Sostuvo que, por la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, cerca del 10 por ciento de los estudiantes de 15 a 18 años no hubieran podido continuar sus estudios, mientras que con la Beca Rita Cetina, este 2026 se registra que 400 mil estudiantes más pasaron a bachillerato.

Foto: Presidencia

La escuela y las becas están haciendo un México mejor y lo digo con orgullo y certeza: gracias a las becas de primaria, secundaria y preparatoria, México es un mejor México. Gracias también a las y los maestros de escuelas públicas, que son los mejores maestros que puede tener nuestro país. Cuando hay becas y escuelas, hay menos violencia, menos drogadicción. Cuando hay becas, hay más oportunidades, más derechos para los jóvenes de nuestro país”, afirmó.

La mandataria federal expuso que, en el caso de Puebla, para fortalecer la Educación Media Superior, se realizó la ampliación del CBTis en Tehuacán para 250 estudiantes y se inauguró un CBTis en Cuautlancingo para 300 estudiantes, el cual se ampliará.

La mandataria federal expuso que, en el caso de Puebla, para fortalecer la Educación Media Superior, se realizó la ampliación del CBTis en Tehuacán Foto: Presidencia

Además, se construirán tres nuevos Bachilleratos Tecnológicos en San Pedro Cholula, en San Andrés Cholula y en Amozoc, se ampliará el Tecnológico de Texmelucan y se crearán 12 bachilleratos Margarita Maza.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que en 2027 la educación tendrá un presupuesto histórico de un billón 319 mil 54 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de más del 10 por ciento.