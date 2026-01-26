Ante temperaturas de menos 2 grados, asistencia a clases sigue como opcional

Samuel García, gobernador de Nuevo León, informó en sus redes sociales que debido a las condiciones climatológicas en el estado y ante un marcado descenso de temperatura de hasta menos 2 grados para las próximas horas, la asistencia a clases se mantiene como opcional.

En un breve video, Samuel García detalla que de acuerdo con algunas aplicaciones en las próximas horas la temperatura en el estado descenderá a menos 1 o menos 2 grados.

El gobernador de Nuevo León recordó “que al igual que hoy lunes, las clases de nuestros niños y niñas son opcionales, modo flexible, quien decida resguardar a sus niños está muy bien; quien tenga que trabajar o salir o decide enviarlo, están en muy buenas manos, va a estar todo el personal, calefacciones prendidas, y todo listo para recibirlos con muchísimo gusto”.

Tras desear una buena noche a la población, Samuel García resaltó que ante cualquier emergencia ante estas bajas temperaturas, se debe llamar al 070 o 089, ya que los refugios están listos.

Por último, en un mensaje escrito, llamó a la población a abrigarse bien y seguir las indicaciones de Protección Civil de Nuevo León.

Pese a frío reportan asistencia escolar superior al 50%

Por ABC Noticias

A pesar de las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 33 durante la mañana de este lunes, los planteles educativos de nivel primaria y secundaria en Nuevo León registraron una alta afluencia de estudiantes, donde la asistencia alcanzó el 68 y el 81 por ciento, respectivamente, informó el gobernador Samuel García.

Desde el arranque de la jornada, las escuelas operaron con normalidad, aun cuando las condiciones climatológicas representaron un reto para alumnos, padres de familia y personal docente. De acuerdo con el mandatario estatal, el comportamiento de la asistencia reflejó la respuesta positiva de la comunidad educativa ante el esquema de flexibilidad anunciado previamente por el gobierno del Estado.

A través de video publicado en sus redes sociales, Samuel García detalló que, pese al frío, la mayoría de los planteles abrió sus puertas y desarrolló actividades de manera regular, destacando que el nivel de participación fue mayor en secundaria que en primaria.

El gobernador explicó que “en escuelas secundarias asistieron el 81 por ciento de los alumnos y en escuelas primarias asistieron el 68 por ciento. Escuelas funcionando con normalidad. Mañana, si no hay algún sobresalto, seguimos igual”.

El mandatario estatal mencionó que el comportamiento de la asistencia será evaluado de forma diaria, dependiendo de la evolución de las temperaturas.

Previo al inicio de la semana, el gobernador informó que se implementaría un esquema de clases flexibles ante el pronóstico de temperaturas extremas, permitiendo que madres y padres de familia decidieran si enviaban o no a sus hijos a la escuela, priorizando su bienestar.

Esta estrategia, explicó, responde a escenarios similares registrados en inviernos anteriores, cuando las condiciones climatológicas representaron un riesgo para la población escolar.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones ante el frío, especialmente en el traslado de los estudiantes, mientras se mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en Nuevo León.

jcp