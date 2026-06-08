Ciudad Maderas se convierte en patrocinador oficial de Chicago Fire FC

La inmobiliaria Ciudad Maderas continúa consolidando su expansión internacional al convertirse en patrocinador oficial del Chicago Fire FC, uno de los equipos con mayor tradición dentro de la Major League Soccer (MLS).

El anuncio se da semanas después de la apertura de su oficina en Chicago, Illinois, inaugurada el pasado 3 de abril, como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado estadounidense. Además, con estas acciones, la desarrolladora busca fortalecer su vínculo con la comunidad latina interesada en invertir en México y construir un patrimonio a largo plazo.

Expansión enfocada en el mercado hispano

Chicago representa una de las ciudades más importantes para la comunidad hispana en Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 800 mil latinos viven dentro de la ciudad, de los cuales aproximadamente el 80% son de origen mexicano. Bajo este contexto, la compañía ha enfocado sus esfuerzos en generar cercanía con un público que, pese a la distancia, mantiene un fuerte vínculo con su país de origen.

“La llegada de Ciudad Maderas a Chicago y ahora nuestra alianza con Chicago Fire F.C. representan mucho más que una estrategia comercial; simbolizan la unión entre dos culturas, el orgullo de nuestras raíces y la posibilidad de acercar oportunidades reales de inversión a nuestra comunidad”, destacó Francisco Martínez, director comercial de Ciudad Maderas en Estados Unidos.

La firma ofrece esquemas de financiamiento directo, sin intermediarios bancarios, y planes de pago con mensualidades a partir de los 95 dólares. Esta modalidad permite a los inversionistas adquirir terrenos en desarrollos ubicados en ciudades estratégicas del territorio mexicano como Querétaro, León, Puebla, Monterrey, Mérida, San Luis Potosí y Cancún.

Actualmente, Ciudad Maderas cuenta con más de 100 mil clientes, de los cuales más de 20 mil radican en Estados Unidos. Además, tiene presencia en más de 20 ciudades de México y cuatro oficinas en territorio estadounidense.

Con este nuevo patrocinio, la desarrolladora no solo incrementa su presencia de marca en uno de los mercados deportivos más importantes de Norteamérica, sino que también fortalece su vínculo con la comunidad latina, apostando por plataformas de alto impacto y alcance internacional.

La alianza entre Ciudad Maderas y Chicago Fire FC marca un nuevo capítulo en la historia de expansión de la compañía mexicana, que continúa rompiendo fronteras y consolidándose como una de las firmas inmobiliarias con mayor crecimiento dentro y fuera del país.