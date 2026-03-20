Morena irá por encuestas en Acapulco; Yoshio Ávila se perfila como puntero.

Tras la reciente sesión del Consejo Nacional de Morena, el partido definió la ruta interna rumbo a la selección de candidaturas para el proceso electoral de 2027, donde se ratificó que el método de encuestas será el mecanismo principal para elegir a sus abanderados en todo el país.

De acuerdo con la dirigencia nacional, el calendario contempla que en los próximos meses se lleve a cabo la etapa de organización territorial y evaluación política de perfiles, para posteriormente avanzar en la designación de coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación. Se prevé que las definiciones estatales se concreten hacia mediados de 2026, mientras que las municipales, como el caso de Acapulco, se resolverán en una segunda fase durante el segundo semestre del mismo año.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha reiterado que el partido mantendrá su principio fundacional: “en Morena decide el pueblo”, al subrayar que las encuestas serán el instrumento que refleje la opinión ciudadana y determine quiénes serán los perfiles más competitivos.

En este contexto, comienzan a perfilarse los aspirantes mejor posicionados en cada territorio. En Acapulco, distintas mediciones colocan a Yoshio Ávila como uno de los perfiles con mayor nivel de conocimiento y preferencia, lo que lo ubica como puntero rumbo al proceso interno.

El método de encuestas considera variables como reconocimiento, opinión efectiva y competitividad electoral, lo que ha permitido a Morena sostener una narrativa de selección basada en la percepción ciudadana y no en acuerdos políticos.

Con este esquema ya definido, la contienda interna entra en una etapa de posicionamiento, donde los perfiles con mayor respaldo social parten con ventaja. En Acapulco, las tendencias actuales apuntan a Yoshio Ávila como uno de los nombres a seguir en la ruta hacia la candidatura.

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