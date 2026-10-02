Municipios del norte de Veracruz entran en fase de alerta por intensas lluvias

El norte de Veracruz se encuentra bajo fase de alerta preventiva por el incremento de niveles en ríos y arroyos, luego de las lluvias acumuladas de las últimas 48 horas y ante la entrada del primer frente frío que podría intensificar el temporal durante el fin de semana.

Las coordinaciones municipales y estatales de Protección Civil mantienen monitoreo permanente en puntos críticos de Álamo Temapache, El Higo, Platón Sánchez, Pánuco y Tihuatlán, donde se han registrado crecidas, encharcamientos y afectaciones a la movilidad.

Álamo permanece en alerta tras el desbordamiento del arroyo Mequetla y el incremento sostenido del Estero del Ídolo, mientras el río Pantepec se mantiene estable, pero bajo supervisión. Patrullas municipales recorren colonias bajas y se activaron las bocinas del Sistema Regional de Alerta Temprana.

Foto: Especial

En el municipio de El Higo se ha registrado el mayor volumen de precipitaciones, con 117 milímetros en 24 horas y reportan anegamientos, vigilancia de cauces y operativos de desazolve en zonas susceptibles a inundación.

La zona norte se encuentra en la franja donde el frente frío y la vaguada inducida podrían generar lluvias fuertes a muy fuertes, aumentando escurrimientos hacia las cuencas del Pantepec, Tuxpan, Cazones y Tecolutla. Protección Civil estatal mantiene alerta preventiva para municipios costeros y serranos.