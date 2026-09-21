Suspenden clases en Michoacán por el huracán “Polo”
Autoridades educativas suspendieron clases en escuelas de siete municipios de Michoacán ante la cercanía del huracán “Polo”
Autoridades educativas suspendieron clases en escuelas de siete municipios de Michoacán ante la cercanía del huracán “Polo” y para evitar riesgos.
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) anunció la decisión a través de un comunicado oficial.
La suspensión de labores en escuelas de todos los niveles inició hoy y concluye pasado mañana o hasta que ya no haya peligro por los efectos del meteoro.
La medida preventiva incluye siete municipios de la Costa-Sierra, donde habitualmente la marea alta y la crecida de ríos ponen en riesgo a la población civil.
“La indicación aplica de manera puntual para los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, atendiendo las instrucciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, como una medida preventiva para resguardar la integridad física de las y los alumnos, docentes y personal administrativo”, detalla el comunicado.
Según el boletín de la SEE, “la prioridad es la seguridad de las familias y la prevención de riesgos en las comunidades escolares, por lo que se mantiene un monitoreo constante para evaluar la evolución del fenómeno y el estado de la infraestructura educativa”.
Aunque todavía no cierran operaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, se analiza la posibilidad restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y eventualmente de buques.