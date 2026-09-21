Suspenden clases en Michoacán por el huracán “Polo”

Autoridades educativas suspendieron clases en escuelas de siete municipios de Michoacán ante la cercanía del huracán “Polo” y para evitar riesgos.

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) anunció la decisión a través de un comunicado oficial.

La suspensión de labores en escuelas de todos los niveles inició hoy y concluye pasado mañana o hasta que ya no haya peligro por los efectos del meteoro.

La medida preventiva incluye siete municipios de la Costa-Sierra, donde habitualmente la marea alta y la crecida de ríos ponen en riesgo a la población civil.

“La indicación aplica de manera puntual para los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, atendiendo las instrucciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, como una medida preventiva para resguardar la integridad física de las y los alumnos, docentes y personal administrativo”, detalla el comunicado.

Según el boletín de la SEE, “la prioridad es la seguridad de las familias y la prevención de riesgos en las comunidades escolares, por lo que se mantiene un monitoreo constante para evaluar la evolución del fenómeno y el estado de la infraestructura educativa”.

Aunque todavía no cierran operaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, se analiza la posibilidad restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y eventualmente de buques.