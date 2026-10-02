Expolicías federales denuncian recorte salarial del 70% y hostigamiento laboral

Elementos de la extinta Policía Federal denunciaron un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, luego de negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal.

Mayra, exintegrante de la Policía Federal, señaló que la reducción salarial al 30 por ciento vulnera el bienestar de sus familias, afectando rubros esenciales, como alimentación, educación de sus hijos, pago de créditos y transporte. Asimismo, exigió que cualquier sanción o suspensión les sea notificada por escrito y con apego a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral.

Los agentes afectados señalan que esta medida representa una represalia tras exigir su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), conforme al decreto oficial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, sostienen que no existe una negativa a trabajar, sino que cuentan con estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, por lo que consideran que las labores propuestas no se apegan a su perfil profesional.

Por su parte, la SSPC informó previamente que siete mil 121 elementos desempeñan funciones operativas y administrativas, mientras que 84 mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante este incumplimiento, el Consejo de Honor determinó como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.

Mariana acusó que desde la creación de la Guardia Nacional, en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para obligarlos a renunciar. Denunció además violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y las notificaciones formales correspondientes.

Durante la protesta pacífica realizada por los exintegrantes, diversos elementos expresaron su inconformidad ante las medidas implementadas.

El oficial Pablo Rodríguez Cruz destacó que cuenta con una trayectoria de 15 años en la institución, reiteró que los elementos poseen la capacidad para desempeñar su labor policial de manera adecuada, rechazando los señalamientos de incurrir en una negativa injustificada a laborar.

Los manifestantes adelantaron que mantendrán su protesta pacífica hasta obtener respuestas claras y documentación oficial que avale su situación administrativa y salarial.