MEAPO celebra 22 años de custodiar tesoros del arte popular

El Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca (MEAPO), ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, cumple este 2 de octubre 22 años de su fundación, para celebrarlo realizarán diversas actividades culturales y artísticas a las que podrá asistir el público en general.

Carlomagno Pedro Martínez, director del espacio cultural, comentó que el MEAPO fue creado en 2004 para descentralizar los espacios culturales de la ciudad capital, por lo que se consideró una población que contara con raíces artesanales e identificación cultural, de ahí que se eligió a Coyotepec, cuna de la alfarería en barro negro, como la comunidad idónea para establecer el museo.

El recinto cuenta con cuatro salas: la primera y cuarta realizan exposiciones temporales; la segunda, muestra la historia del trabajo en barro negro de San Bartolo Coyotepec; en la tercera, se pueden apreciar los trabajos de maestros del arte popular oaxaqueño.

Foto: Especial

Este espacio alberga y desarrolla un interesante activismo para la promoción e impulso de las distintas manifestaciones artísticas, como lo muestra el libro “Grandes Maestros del Arte Popular Oaxaqueño”, colección auspiciada por la Fundación Banamex; “Amigos del Arte Folclórico de Oaxaca” (FOFA, por sus siglas en inglés), con sede en New York, entre otras entidades públicas y privadas.

En más de dos décadas de trabajo se ha reconocido la trayectoria de maestros y maestras de arte popular, a través de la medalla Caballero Jaguar, Caballero Águila, Diosa Malinalli y Coatlicue, e impulsado concursos que ponen al centro la creación inconmensurable presente en las ocho regiones de Oaxaca.

La celebración del aniversario del MEAPO contará con la presentación de la Chirimia del Valle, del maestro Hermenegildo Contreras Cruz, de San Sebastián Ocotlán; el director encabezará la visita guiada a la muestra “Tapetes. Tesoro Textil de Oaxaca” y “Cestos y Canastos, manos que tejen carrizo de Santa Cruz Papalutla”.