Huracán Polo se fortalece a categoría 2; activan vigilancia en el Pacífico
Se mantiene activa la alerta meteorológica desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre una rápida intensificación del ciclón tropical Polo, el cual se prevé que alcance la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este martes, generando un temporal de lluvias intensas a fuertes en gran parte del territorio nacional.
A las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Polo —aún en categoría 1— se localizó a 290 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 470 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El sistema sostiene vientos de 150 km/h con rachas de 185 km/h y un desplazamiento hacia el este a 9 km/h, por lo que se mantiene activa una zona de vigilancia desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.
"Dada la rápida intensificación del sistema a categoría 2, las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de Protección Civil", alertó el organismo de la Conagua.
La circulación de Polo, en combinación con el monzón mexicano y canales de baja presión, provocará lluvias intensas (75 a 150 mm) en zonas de Guerrero, Oaxaca, Nayarit y Chiapas; muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tabasco; así como precipitaciones fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco, Colima, Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y estados de la península de Yucatán. Además, se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h en el norte del país y las costas del Pacífico.
Puntos clave del reporte meteorológico:
La intensificación del huracán Polo a categoría 2 sobre las aguas del Océano Pacífico responde al incremento en la temperatura superficial del mar y a condiciones atmosféricas propicias para la rápida nutrición de los núcleos de tormenta.
Cuando un ciclón alcanza la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson (con vientos sostenidos entre 154 y 177 km/h), los riesgos no solo se limitan al volumen de precipitaciones acumuladas y deslaves en zonas montañosas, sino al incremento del oleaje calpado y la fuerza de los vientos, capaces de causar daños a infraestructura ligera, derribo de arbolado y cortes en el suministro eléctrico en franjas costeras vulnerables.