Cierran carretera federal de Tamaulipas ante falta de energía eléctrica

Habitantes de diversos ejidos del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, bloquearon la carretera federal que conecta a San Fernando con Reynosa, como medida de protesta ante la falta de suministro de energía eléctrica que padecen desde hace varios días.

Los manifestantes, cansados de la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de las autoridades federales, decidieron tomar la vialidad para exigir una solución inmediata.

La zona afectada se encuentra en la parte poniente de este municipio, que colinda hacia los municipios de Reynosa y San Fernando.

La queja es sobre medicamentos que tienen en refrigeración para personas que padecen enfermedades crónicas, así como también alimentos no perecederos.

El apagón no solo afecta a esta región

La zona lagunera del vecino municipio de San Fernando, así como varias colonias y áreas rurales, también enfrentan la interrupción del servicio eléctrico.

San Fernando es uno de los municipios más grandes del estado de Tamaulipas y que se encuentra en la parte central.

Este bloqueo se suma a una protesta similar ocurrida recientemente en el municipio de Güémez, donde los pobladores también cerraron una carretera en represalia por la misma problemática.

En este último caso, los pobladores reabrieron después de que la Guardia Nacional sostuvo un diálogo.