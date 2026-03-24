Choque de tráileres provoca fuerte explosión y cierre de carretera estatal

Dos tractocamiones articulados se vieron involucrados en un choque que derivó en una explosión y un incendio de consideración, la mañana de este martes en el tramo estatal Rumbo Nuevo, a unos 15 minutos al suroeste de Ciudad Victoria, en Tamaulipas.

Uno de los operadores resultó con quemaduras graves, y la vialidad que conecta con el centro del país permaneció cerrada varias horas.

Lesionado por choque de tráileres en la carretera estatal a Rumbo Nuevo en Tamaulipas Foto: Especial

Desde temprana hora, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas alertó a la ciudadanía y a los operadores de autotransporte para que buscaran rutas alternas, debido a los trabajos de atención de la emergencia y al cierre del tramo carretero.

El choque con explosión ocurrió a las 03:30 horas en el kilómetro nueve de la carretera estatal a Rumbo Nuevo, la cual comunica hacia el centro del país.

Choque de tráileres en la carretera estatal a Rumbo Nuevo en Tamaulipas Foto: Especial

Por su parte el Centro Regulador de Urgencias Médicas trasladó a uno de los conductores a un hospital de Ciudad Victoria, luego de que sufriera quemaduras graves en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

El accidente ocurrió entre una cisterna que transportaba miles de litros de gasolina y un tráiler de doble remolque cargado con químicos lubricantes.

Ambos tractocamiones circulaban con dirección de Ciudad Victoria hacia el centro del país.

Choque de tráileres en la carretera estatal a Rumbo Nuevo en Tamaulipas Foto: Especial

De acuerdo con los primeros reportes, al primer tractocamión se le desprendió el contenedor, lo que provocó que fuera impactado por el segundo tráiler.

El choque generó una intensa conflagración que obligó al cierre total de la carretera hasta la tarde de este martes.

Autoridades continúan con las investigaciones y evalúan los daños materiales ocasionados.

Choque de tráileres en la carretera estatal a Rumbo Nuevo en Tamaulipas Foto: Especial

Matrimonio muere al chocar su vehículo contra un autobús de turismo

La tarde del domingo 22 de marzo, un matrimonio murió en un choque entre una camioneta modelo reciente y un autobús de transporte foráneo, registrado en la carretera que conduce a las costas del centro turístico La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, ubicado en la zona central del Golfo de México, en Tamaulipas.

El accidente fue reportado cerca de las 15:00 horas, a unos 15 minutos de la playa, en una curva prolongada.

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México acudió al lugar con ambulancias, debido a la cercanía de su base, y procedió a trasladar al menos a cuatro personas que resultaron lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre las causas del siniestro, ya que continúan con las investigaciones correspondientes.

La zona es una de las más visitadas por habitantes de Coahuila y Nuevo León, debido a que sus playas aún se mantienen vírgenes y se ubican en la parte central del Golfo de México.

Por ello, las autoridades estatales y municipales se preparan para recibir a miles de turistas durante la próxima Semana Santa.

Camioneta en la que murió un matrimonio al estamparse contra un camión de turismo Foto: Especial

jcp