Choque entre 2 tráileres y una camioneta deja un herido de gravedad en NL

El conductor de una camioneta con placas de Texas, Estados Unidos, quedó gravemente lesionado tras un choque múltiple en el que participó su unidad y dos tráileres en Anáhuac, Nuevo León.

El accidente se registró la noche del martes sobre la carretera La Gloria-Colombia a la altura del kilómetro 19 en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado informó del percance en el que participaron las dos unidades pesadas y la camioneta tipo Dodge Ram en color gris.

El conductor de la unidad, el cual no ha sido identificado, fue trasladado al Hospital General de Sabinas Hidalgo en estado crítico ya que presentaba fractura de piernas y cráneo.

El herido fue trasladado en una unidad de Protección Civil municipal. Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Anáhuac y Fuerza Civil.