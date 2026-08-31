Gustavo Petro llega a México para dictar conferencia magistral en la UNAM

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en México, donde sostendrá una serie de actividades durante tres días, entre ellas, la conferencia magistral “El Capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática”, que se desarrollará la tarde del próximo miércoles 2 de septiembre en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, cuya sede fue cambiada de última hora luego de que el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades quedara rebasado por la cantidad de personas que se registraron para asistir.

En ese lugar hablará sobre su libro sobre economía política y la crisis climática, que próximamente será publicado, el cual refiere la relación entre humanidad, poder, capital y los retos económicos, sociales y políticos del mundo y, particularmente, en Latinoamérica.

Es la primera salida del político colombiano luego de dejar la Presidencia el pasado 6 de agosto y un día después asumirla Abelardo de la Espriella.

Aún no está confirmada una visita a Palacio Nacional para saludar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Petro fue invitado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS).

El propio Petro compartió su llegada a nuestro país por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que recorrió acompañado de personal de seguridad hasta la camioneta que lo esperaba en la bahía de estacionamiento.

Más tarde, se encontró con el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, y su esposa, Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de Ciudad de México.

“Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro.

“Aquí en reunión con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo y su esposa Paloma Saiz. Acabo de acordar la edición de mi libro ya terminado: ‘Economía Política de la Crisis Climática’, que se editará en español en todo el mundo hispano, y más tarde veremos con mis derechos de autor, en otras lenguas”, señaló.

Sobre la conferencia que dictará en la UNAM, Petro compartió una fotografía de la Sala Miguel Covarrubias.

“Este es el auditorio donde hablaré en la UNAM de México, es para 720 personas, aquí estuvo Angela Davis, pero se han inscrito 2.000 personas y tuvieron que poner pantallas en las afueras”.

Sobre su libro, el expresidente colombiano contó que lo comenzó a escribir desde la época del COVID y en ratos libres en el avión presidencial durante viajes largos.

“Es un libro bastante abstracto y conceptual. Debo decir que la crisis climática se interpreta mejor desde la economía política y desde Marx”, sostuvo.

Sobre la participación del exmandatario colombiano en la UNAM, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), cuyo director es el investigador John Ackerman, esposo de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, resaltó la reflexión crítica de Petro sobre el modelo económico contemporáneo, la desigualdad social, la transición energética y la necesidad de construir alternativas democráticas frente a la crisis climática.