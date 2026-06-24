Chihuahua reconoce a apaches como etnia originaria

El estado de Chihuahua tendrá a partir de hoy una nueva etnia originaria, luego que el grupo apache N’dee recibió el reconocimiento oficial por el Congreso del Estado.

El pueblo apache radicado en el estado de Chihuahua había luchado varios años para que se les reconociera como etnia originaria.

Fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien presentó al Poder legislativo un profundo estudio antropológico que ubicó las regiones y fechas donde se asentaron los pueblos apaches en el estado de Chihuahua.

Actualmente hay una comunidad en el municipio de Madera y otros más, donde se realizan anualmente eventos y ritos basados en la cultura apache.

El Congreso del Estado de Chihuahua, finalmente aprobó por unanimidad, reconocer a los apaches, como el quinto pueblo originario de Chihuahua, que se sumará a los rarámuri, guarijíos, tepehuanos y primas.

El decreto liga al estado a proteger su historia, sus costumbres, su lengua y garantizando sus derechos constitucionales como habitantes de estas tierras.