Conmemoran en Chihuahua legado de jesuitas a cuatro años de los hechos de Cerocahui

Al cumplirse el cuarto aniversario de los acontecimientos ocurridos en 2022 en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó este sábado una ceremonia luctuosa en memoria de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Palma. El acto conmemorativo congregó a autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, representantes de la Iglesia católica, integrantes de la Compañía de Jesús y habitantes de la región serrana con el objetivo de honrar el legado de acompañamiento y compromiso social que distinguió a los clérigos en la zona.

La jornada de reflexión estuvo marcada por una procesión religiosa enriquecida con danzas tradicionales rarámuri, expresiones culturales que simbolizan la oración y el constante anhelo de paz en la Sierra Tarahumara. Con su asistencia, la mandataria estatal refrendó el respaldo institucional y el estrecho seguimiento que mantiene el Gobierno del Estado desde que se suscitaron las bajas en la localidad, orientando políticas públicas transversales destinadas a mitigar de raíz el rezago y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales de la zona.

Durante su estancia, la titular del Ejecutivo chihuahuense sostuvo una mesa de diálogo con los sacerdotes de la región para evaluar la realidad social que enfrentan los pueblos serranos y el avance de las estrategias de seguridad. Respecto al gasto público ejercido en la demarcación, la gobernadora destacó las prioridades de su administración al señalar de forma contundente: “Estamos aquí con solidaridad. Tenemos un presupuesto que se ha venido implementando en la Sierra Tarahumara para el combate a la pobreza, desnutrición y salud”.

Para constatar la correcta aplicación de estas acciones, la gobernadora acudió acompañada por un equipo de funcionarios de primer nivel que incluyó al secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; al secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; al secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; y al coordinador de Asesores, Jesús Carrillo.

A través de la coordinación de estas dependencias y bajo el esquema del programa Juntos por la Sierra, la administración estatal despliega brigadas permanentes orientadas a optimizar el acceso a los servicios básicos, la atención médica especializada, la educación y el blindaje de seguridad pública, buscando con ello consolidar la paz y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los habitantes de la Sierra Tarahumara.