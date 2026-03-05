Emergencia ambiental continúa en costas de Veracruz por grandes manchas de chapopote

A cuatro días de que pescadores y habitantes detectaron grandes manchas de chapopote en las costas de Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Coatzacoalcos, Veracruz, la emergencia ambiental continúa.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz reiteró que no existe aún una ubicación precisa del derrame.

Además que los análisis técnicos siguen en curso ante los evidentes daños ambientales que se extienden por el litoral.

En el marco de los trabajos de remediación, autoridades locales informaron que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Pemex prevén que la limpieza de 40 kilómetros de playas en la zona de Las Barrillas podría completarse en un plazo aproximado de 10 días, siempre que las condiciones climáticas y operativas lo permitan.

Descarta Pemex fuga o derrame en playas del sur de Veracruz

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no se ha detectado fuga o derrame alguno. La infraestructura en la región opera con normalidad y en condiciones seguras.

Personal especializado de Pemex realizó recorridos de verificación en zonas costeras, tanto por tierra como por agua, con el propósito de corroborar la información difundida, identificar el posible origen del material observado y descartar cualquier afectación a la infraestructura petrolera, conforme a los protocolos de seguridad industrial, protección ambiental y atención a comunidades.

Pemex confirmó que las instalaciones ubicadas en la zona sur del estado mantienen su operación habitual, sin evidencia de incidentes asociados a su infraestructura.

La paraestatal señaló que mantiene vigilancia permanente en sus centros de trabajo y continuará colaborando con las autoridades correspondientes para esclarecer el origen del material reportado, con prioridad en la seguridad, el cuidado ambiental y la información oportuna a la ciudadanía.

JCS