Gabinete de Seguridad aseguró 37 armas y personas y ejecutó 14 cateos el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, el Gabinete de Seguridad detuvo a 37 presuntos responsables de un delito, entre ellos al líder de una célula delictiva ligado al Cartel del Noroeste (CDN): aseguró 37 armas y ejecutó 14 cateos.

En su reporte de resultados correspondientes al fin de semana, se detalló que se inhabilitó un laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa, y se rescató a 10 presuntas víctimas de privación ilegal de la libertad en Quintana Roo.

En este periodo se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Se aseguraron 29 armas largas, ocho cortas; otras armas sin clasificar en la Ciudad y el Estado de México, además de Nuevo León; también fueron decomisados 181 cargadores, 63 mil 047 cartuchos útiles, una granada y 97 tubos con material explosivo.

También se decomisaron 11 chalecos balísticos, ropa táctica, diez radios de comunicación, seis celulares y un equipo de cómputo; así como diversas cantidades de dinero en efectivo que se están contabilizando, siete tigres y documentación diversa.

En materia de drogas, el personal del Gabinete de Seguridad decomisó 636 kilos de presunta cocaína, además de 26 bultos de la misma sustancia, cuyo peso se va a determinar; 50 kilos de metanfetamina y dosis de la misma sustancia; y diversas dosis de mariguana.

Además, fueron decomisados mil litros de precursores químicos, 800 litros de tolueno y mil 200 kilos de monómero de estireno.

En Emiliano Zapata, Tabasco, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una avioneta en cuyo interior se encontraron 636 kilos de cocaína, en 536 paquetes, valuados en 131 millones 600 mil pesos, como afectación al crimen organizado.

En Guerrero se decomisó una embarcación menor; en otros operativos se aseguraron 12 vehículos, dos de ellos con blindaje, siete tractocamiones, tres pipas cisterna y motocicletas.

Las acciones de combate al robo de combustibles dieron como resultado la recuperación de 117 mil litros de hidrocarburos en Jalisco.

fdm