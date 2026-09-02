Cae familia que secuestró y mato a la estilista Sáhamara Ramos

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a tres integrantes de una familia —madre, hija y yerno— señalados como presuntos responsables del secuestro, asesinato y robo de vehículo en agravio de la estilista Sáhamara Denice Ramos Balderas, de 46 años, cuyo cuerpo fue hallado en un canal de riego de Reynosa.

Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025, cuando la víctima llegaba a su domicilio en la colonia Presa La Laguna.

En ese momento, los ahora detenidos la sometieron por la fuerza, la subieron a un vehículo y huyeron; además, se apoderaron del automóvil de la estilista.

Tres días después, el 21 de noviembre, el cadáver de Ramos Balderas fue localizado a orillas del canal Anzalduas, a la altura del ejido Los Corrales.

El cuerpo presentaba huellas de violencia, estaba envuelto en una cobija y tenía atados los pies y las manos.

Tras las investigaciones, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Iboney “N”, Paloma Alhelí “N” y Carlos Alberto “N”, quienes enfrentarán cargos por feminicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.

Hasta el momento, se desconoce la edad y el origen de los detenidos.

Las autoridades no han dado a conocer el móvil del crimen.

Integrantes de una familia detenidos por el homicidio de una estilista Foto: Especial

Cae presunto feminicida de mellizas

Agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) detuvieron en el puente internacional que conecta Texas con Nuevo Progreso, Tamaulipas, a Fernando “N”, presunto responsable del feminicidio de las hermanas mellizas Dinora y Denisse García Cruz, de 21 años, ocurrido en Matamoros.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el detenido es acusado del delito de feminicidio.

Las víctimas tenían su domicilio en el poblado Control Ramírez, municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Los oficiales estadounidenses detectaron al individuo cuando se encontraba sobre el mencionado cruce fronterizo.

Al confirmar que era buscado por las autoridades mexicanas, procedieron a su detención y notificaron de inmediato a la Fiscalía General de Justicia.

Este mismo lunes, Fernando “N” fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el resultado de la misma.

El presunto responsable está relacionado con el asesinato de las dos hermanas, ocurrido la madrugada del 26 de julio de este año en Control Ramírez, durante la actividad dominical conocida como “el rol”, que consiste en que los habitantes del sector se reúnen en la calle principal para dar vueltas en sus vehículos o a pie.

Las hermanas viajaban en una camioneta; una de ellas iba acompañada de su esposo.

Repentinamente fueron interceptadas por cuatro personas, identificadas como Ricardo Delgadillo, Jessica Delgadillo, Nayeli Balderas y Homero Balderas, quienes, por un aparente ataque de celos hacia una de las víctimas y con un cuchillo, apuñalaron a ambas, causándoles la muerte casi de manera instantánea.