Celebran a las mamás de Grupo Imagen 

En un ambiente cordial y festivo, Grupo Imagen celebró a doscientas colaboradoras con motivo del Día de las Madres, a fin de reconocer el alto valor de su responsabilidad familiar y de su tarea profesional en esta empresa.

ALEJANDRO AGUILAR

Mujeres trabajadoras de Imagen Radio, Imagen Televisión, Periódico Excélsior, de las distintas plataformas web, de las áreas de Noticias, Entretenimiento, Producción, Desarrollo Organizacional, Finanzas, Administración, Vigilancia y Servicios, entre otras, participaron en el encuentro.

ALEJANDRO AGUILAR

El Foro 5 de Televisión fue el escenario donde el Mariachi México 70 de Chucho López abrió la fiesta entonando Las Mañanitas, para continuar con las complacencias que pedían las asistentes, como Hermoso Cariño, Sabes una Cosa, Cielo Rojo o La Vikina, entre otras.

ALEJANDRO AGUILAR

Roger López, con el género de rock country, fue uno de los cantantes que amenizaron el evento, y cantó a las mamás con un mensaje de amor, en medio de la algarabía, propia de la celebración.

ALEJANDRO AGUILAR

Hiram Hurtado, conductor de Sale el Sol e Imagen Noticias, y Erika González, conductora de De Primera Mano, fueron los maestros de ceremonias, quienes dieron la bienvenida a la celebración por el Día de las Madres.

ALEJANDRO AGUILAR

Del cuerpo directivo de la empresa, estuvieron Mauro Castillejos, director de Programación, Producción, y Adquisiciones de Imagen Televisión y Virginia Pérez, directora de Desarrollo Organizacional, quienes fungieron como anfitriones.

ALEJANDRO AGUILAR

Mamás de todas las generaciones, algunas, incluso, que ya son abuelas, pasaron un grato momento junto a sus compañeras de actividades laborales y compartieron experiencias sobre el papel fundamental que realizan en sus familias.

ALEJANDRO AGUILAR

Evelin Casique, responsable del área de Crédito y Cobranzas, se refirió al papel fundamental que representa la madre para la formación de los hijos y en la estabilidad familiar.

ALEJANDRO AGUILAR

“La primera responsabilidad, la más importante, creo yo, es predicar con el ejemplo, tanto hacia tus hijos, como a tus colaboradores, ser responsable, estar al pendiente, como el caso de mi hija, su educación, y sus principios y valores”, enfatizó.

ALEJANDRO AGUILAR

Silvia Muñiz, madre de dos hijos de 33 y 22 años, indicó que mantenerse activa en Grupo Imagen es un incentivo para “seguir procurando por su familia, y en esta reunión, pasarla bien con sus compañeras”.

ALEJANDRO AGUILAR

Diana Ramos, una mamá joven de 30 años de edad, con dos hijos pequeños, comentó acerca de su gran responsabilidad, “justo eso, el querer educar a mis hijos, que tengan pues una calidad de vida buena, que tengan una buena educación, que tengan buenos principios”.

ALEJANDRO AGUILAR

La cantante Aidé Avalos, La Princesa del Mariachi, también festejó como mamá junto a las comensales, y dijo que en esta ocasión, no había “nada más importante que darle alegría a las mamás de Grupo Imagen”.

ALEJANDRO AGUILAR

ALEJANDRO AGUILAR

ALEJANDRO AGUILAR