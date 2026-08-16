Celebra PVEM reforma para padres solteros

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) celebró las modificaciones a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, que reconocen a los padres solteros como un sector con acceso preferente a programas y acciones en materia de vivienda.

El diputado del Verde en el Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, destacó que esta reforma permite visibilizar a miles de hombres que encabezan hogares y asumen de manera individual las responsabilidades de cuidado, educación y manutención de sus hijas e hijos.

Explicó que los padres solteros serán considerados dentro de los grupos prioritarios para acceder a programas habitacionales impulsados por las autoridades de la Ciudad de México.

Sesma Suárez señaló que las políticas públicas deben responder a las distintas realidades familiares que existen actualmente. Por ello, consideró necesario generar mayores condiciones de igualdad en el acceso a oportunidades y apoyos gubernamentales.

El legislador agregó que la reforma también contribuirá a fortalecer el bienestar de las familias y ampliar las posibilidades de acceder a una vivienda adecuada.

Finalmente, destacó que quienes desempeñan simultáneamente el papel de proveedores y cuidadores principales podrán contar con mejores condiciones para ejercer su derecho a una vivienda segura, adecuada y accesible.