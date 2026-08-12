De la CDMX a León por un sueño: Emilio gasta 3 mil pesos para repetir examen de la UNAM

El año pasado, a Emilio le faltaron apenas dos aciertos para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo 115.

Este año volvió a presentar el examen, apretó el paso y alcanzó 117 aciertos, por encima del puntaje de corte de la carrera. Pero el resultado no significó todavía el cierre del proceso.

En lugar de alistar su ingreso a la Universidad, Emilio recibió la convocatoria para presentar el Examen de Control Presencial en León, Guanajuato. La noticia lo obligó a organizar de manera repentina un viaje desde la Ciudad de México para volver a presentar la prueba.Un viaje de tres mil pesos y a contrarreloj

Emilio y su abuelo salieron este martes a las 11:30 de la mañana desde la Ciudad de México. Después de aproximadamente siete horas de trayecto, llegaron a León alrededor de las 18:30 horas.

El viaje, que no estaba contemplado, representará para él un gasto de aproximadamente 3 mil pesos.

Tan solo el boleto de autobús redondo le costó mil 600 pesos, aun con descuento de estudiante. A ello se suman dos noches de hospedaje, que representan mil 200 pesos, además de los gastos de comida y traslados.

“Me salió aproximadamente en tres mil pesos todo porque fue un viaje muy repentino y todo me salió más caro por comprar todo el mismo día”, cuenta.

La convocatoria también trastocó sus actividades académicas. Emilio estudia en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y se encontraba entregando trabajos cuando tuvo que organizar el viaje. Pidió permiso en la escuela y consiguió entregar sus pendientes hasta el viernes.Estudiar contra el cansancio

Pero el dinero y las horas de viaje no fueron lo único que tuvo que enfrentar. Emilio explica que la rapidez con la que fue convocado a la nueva prueba también le generó preocupación, pues tuvo poco tiempo para prepararse.

“Me agobié porque no pensé que tuviera tan repentino el examen y el tener que estudiar muy poco en comparación de los demás”, relata.

A pesar de ello, dice que no está nervioso. Lo que sí siente es cansancio. Durante los últimos días se ha desvelado estudiando para repasar los contenidos antes de volver a presentar la prueba.De los primeros en enfrentar el nuevo examen

Este miércoles, Emilio será uno de los primeros aspirantes en enfrentar el nuevo Examen de Control Presencial de la UNAM en punto de las 5 de la tarde. León será la primera sede donde se aplicará esta nueva evaluación.

En el Hotel Real de Minas Poliforum, Emilio volverá a sentarse frente a una prueba de 120 reactivos.