CCH Sur reporta muerte de docente dentro de sus instalaciones

La muerte de un docente dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur fue confirmada por la Dirección del plantel, que informó que activó los protocolos institucionales y notificó a las autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información extraoficial, el profesor habría sufrido un infarto en los baños del plantel durante la noche del miércoles

Consultado sobre el fallecimiento, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, señaló que aparentemente se trató de una muerte por causas naturales, aunque indicó que era necesario conocer las circunstancias en que ocurrió.

Cuestionado sobre la situación de la planta docente, Lomelí habló de las condiciones de retiro del personal académico y señaló que la Universidad ha realizado esfuerzos para que los profesores que están en edad de jubilarse puedan hacerlo en mejores condiciones y se incorporen al programa de renovación de la planta académica.

En su comunicado dirigido a la comunidad del CCH Sur, la Dirección expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares, amistades y compañeros del docente.