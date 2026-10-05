Madre de 'Los Cuates' defiende su inocencia tras ataque en escuela de Torreón

Tras la primera audiencia ante el juez de control, Maribel Garza Alvarado, madre de Carlos y David, conocidos como "Los Cuates", rompió el silencio sobre el caso. Los jóvenes de 19 años son señalados como los presuntos responsables del trágico ataque ocurrido en la escuela federal número 13 en el municipio de Torreón, Coahuila.

El incidente dejó un saldo lamentable: la muerte de la subdirectora del plantel, Nedy Edith, y cuatro personas más con diversas lesiones, entre alumnos y personal docente.

"Mis hijos no tenían sangre": la versión de la madre

Durante la comparecencia inicial, el juez determinó una ampliación del término legal a 60 días para la investigación. Sin embargo, Maribel Garza Alvarado relató que no pudo ver a sus hijos, ya que fueron ubicados en salas separadas.

Miembros de la comunidad realizan un memorial improvisado con velas y flores en honor a la subdirectora Nery Edith Nevárez González, quien falleció en el ataque a la Escuela Secundaria General Número 13 en Torreón, Coahuila. Cuartoscuro

La madre de los jóvenes, quienes apenas el 15 de agosto cumplieron 19 años, sostiene firmemente la inocencia de ambos y exige a las autoridades investigar a fondo.

Ausencia de pruebas físicas: Maribel asegura que la ropa de sus hijos no presentaba rastros de sangre tras el incidente.

Presuntos abusos: Señaló que los jóvenes fueron golpeados tras su detención.

Motivo de su salida: Indicó que el pasado jueves, día de los hechos, Carlos y David salieron de casa únicamente con la intención de buscar empleo.

"Que averigüen bien, que busquen. Si tienen pruebas, que busquen realmente quién fue, porque mis hijos no estaban manchados. En las fotos y videos no se miraban llenos de sangre", declaró Garza Alvarado.

Familiares, amigos y colegas del magisterio reunidos en los servicios fúnebres de la subdirectora Nedy Edith Nevárez González. Sandra Gómez

Amenazas y temor por el futuro de la familia

El impacto del ataque en la escuela de Torreón ha escalado hasta el círculo íntimo de los acusados. Maribel confesó sentir pánico de salir de su hogar debido a las constantes agresiones verbales.

En los últimos días, ha recibido mensajes de números desconocidos en su dispositivo móvil con insultos y acusaciones, culpándola directamente por la tragedia ocurrida en el plantel educativo.

Este clima de hostilidad también ha afectado a los hermanos menores de los detenidos. Garza Alvarado confirmó que tiene dos hijos de 9 y 10 años, quienes han dejado de asistir a clases por el miedo a sufrir represalias.

¿Qué sigue en el caso de la Escuela Federal 13?

Mientras transcurren los 60 días otorgados para la investigación complementaria, la defensa y la fiscalía deberán recabar los elementos necesarios para esclarecer los hechos.

De ser hallados culpables de este múltiple ataque, "Los Cuates" podrían enfrentar penas severas que alcanzarían hasta los 60 años de prisión, marcando uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Torreón.