Empresaria restaurantera muere tras volcadura en carretera de Nuevo León

Una volcadura de auto registrada en la Carretera 57 en Doctor Arroyo, Nuevo León, cobró la vida de una reconocida empresaria de la localidad.

La víctima fue identificada como Alma Rosa Cruz Rangel, propietaria de un restaurante llamado Parador Los Rangeles.

El accidente en el que se vio involucrada la empresaria ocurrió a la altura del kilómetro 32 en la comunidad Lagunita, de acuerdo a ABC Noticias.

Los hechos fueron reportados a Protección Civil de Nuevo León, que envió una unidad de rescate para atender la emergencia.

Asimismo, acudió personal de Protección Civil municipal y paramédicos de Matehuala, San Luis Potosí, entidad colindante con el sur de Nuevo León.

Durante la atención a los lesionados se comprobó que una mujer (Alma Rosa Cruz) ya no presentaba signos vitales.

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes esperaron a la llegada de peritos y agentes ministeriales que procedieron a realizar las investigaciones correspondientes.

Extraoficialmente trascendió que la propietaria del vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

Confirman muerte de empresaria

Horas después del percance vial, el restaurante Parador Los Rangeles emitió un comunicado en redes sociales en donde confirmó la muerte de Alma Rosa Cruz Rangel.

“Con profunda tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de la Sra. Alma Rosa Cruz Rangel, propietaria y colaboradora de Parador Los Rangeles. Su partida representa una pérdida irreparable para su familia, amigos, colaboradores, clientes y para todas las personas que tuvieron la fortuna de conocerla”, expresó.

En el comunicado, el establecimiento destaca a Alma Rosa como parte fundamental de la historia de Parador Los Rangeles, y destacaron sus cualidades como líder empresarial.

Este lunes se informó que el cuerpo de Alma Rosa Cruz Rangel estaba siendo velado en su domicilio, por lo que se realizó una invitación a la comunidad para dar el último adiós a la propietaria del restaurante.

Se espera que mañana martes se lleve a cabo el sepelio con horario por confirmar.