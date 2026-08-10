Ataque armado en depósito de cerveza deja un muerto y tres heridos

Una persona muerta y tres más lesionadas fue el saldo que dejó un ataque armado ocurrido en un depósito de cerveza ubicado sobre el bulevar Paseos de la Pradera, en el municipio de Atotonilco de Tula, informaron fuentes policiales del estado de Hidalgo.

El hecho se registró en el tramo que conecta la zona de Los Arcos con el área comercial donde se localizan diversos establecimientos.

Tras el reporte de disparos, elementos de seguridad pública y servicios de emergencia acudieron al sitio y acordonaron el perímetro para permitir las diligencias ministeriales.

Los tres heridos fueron atendidos por paramédicos y trasladados a hospitales para recibir atención médica. En el lugar quedó el cuerpo de una persona, cuyo levantamiento fue realizado por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación considera una posible relación con préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre ese vínculo.

La PGJEH informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos.