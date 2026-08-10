Motociclista muere al estrellarse contra patrulla

Un motociclista que circulaba por la carretera General Terán-Montemorelos murió la noche del domingo luego de impactarse contra una patrulla de Fuerza Civil.

Los hechos se registraron después de las 21:00 horas, a la altura del destacamento de esta corporación de seguridad.

Elementos de Protección Civil de General Terán fueron notificados de la situación, y acudieron al lugar para realizar los trabajos correspondientes. Al llegar al sitio, observaron al motociclista afectado que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las investigaciones necesarias a fin de conocer las circunstancias del mismo y deslindar responsabilidades.

El cuerpo de la víctima –que no ha sido identificada- fue trasladado al anfiteatro para ser sometido a la autopsia de ley que detalle la causa de muerte.

Automóvil y motociclista protagonizan choque

El domingo también se presentó un accidente tipo crucero entre un automovilista y un motociclista en avenida Pío X y José R. Peña, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la peor parte se la llevó el conductor de la motocicleta, que resultó ser un hombre de 42 años que presentó dolor en la región inguinal.

El masculino fue atendido por CRUM, y posteriormente fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS.

En el sitio también hubo presencia de Movilidad de Monterrey, cuyos elementos quedaron a cargo de la situación.

¿A dónde reportar un accidente vial en Nuevo León?

Puedes acudir al departamento de Tránsito del municipio en donde ocurrió el accidente, sin embargo, si hay una emergencia, lo más recomendable es llamar al 911, independientemente del municipio.

Esta es una línea de emergencia a la que debes de recurrir si en el percance hay personas lesionadas, riesgo para otros conductores o vehículos obstruyendo peligrosamente la vialidad.

En caso de que exista un riesgo adicional, como personas atrapadas, derrame de combustible, incendio u otra situación que requiera rescate, debes dirigirte con Protección Civil de Nuevo León o del municipio en donde se produjo el accidente.